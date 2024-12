Giro de 180 grados del Barça con Andreas Christensen: El movimiento de Deco

En el fútbol, todo puede cambiar en cuestión de semanas. Un jugador que ayer era imprescindible puede quedar relegado al banquillo al día siguiente. Las decisiones estratégicas de los clubes, las lesiones y las nuevas incorporaciones alteran la dinámica constantemente. Por eso, no es extraño que los equipos consideren movimientos en el mercado para ajustar sus plantillas a las necesidades actuales.

En este contexto, el FC Barcelona ha dado un giro inesperado con Andreas Christensen. El central danés, que fue un pilar clave la temporada pasada, ha pasado a estar en la lista de transferibles, según ha informado El Nacional. Con contrato hasta 2026, el club no tiene intención de renovarlo y prefiere buscar un traspaso en el próximo mercado de verano. La razón principal es que, de no venderle en 2025, podría marcharse gratis al finalizar su contrato, algo que el Barça no puede permitirse.

La temporada de Christensen ha estado marcada por una grave lesión sufrida en la pretemporada. Aunque su regreso está programado para las próximas semanas, su rol en el equipo ha cambiado drásticamente. Pau Cubarsí e Íñigo Martínez se han establecido como la pareja titular en la defensa, mientras que Ronald Araujo, ya recuperado, refuerza la competencia en la posición. En el mediocampo, donde Christensen fue utilizado como pivote en varias ocasiones el año pasado, su presencia tampoco es necesaria. Marc Casadó y Pedri son indiscutibles, y el técnico Hans-Dieter Flick no ve al danés como una opción prioritaria. Estos factores han llevado al Barça a considerar que lo mejor es buscar un traspaso.

| FCB

Plusvalía asegurada

El club estima que puede obtener alrededor de 30 millones de euros por su venta. Christensen llegó a coste cero procedente del Chelsea, por lo que cualquier ingreso supondría una plusvalía para el Barça. La Premier League aparece como el destino más probable, con clubes como Newcastle United, Arsenal, Liverpool y Aston Villa interesados en hacerse con sus servicios. El movimiento cuenta con el respaldo de Deco, quien, junto a Joan Laporta, lidera la estrategia para obtener ingresos en el próximo mercado. Este tipo de ventas, similares a la de Franck Kessié, permiten al club ajustar sus finanzas sin grandes sacrificios deportivos.

El año pasado, Christensen fue un jugador clave bajo el mando de Xavi Hernández. Su polivalencia le permitió destacar tanto como central como en el mediocampo defensivo. Su regularidad y concentración le valieron elogios, convirtiéndolo en una pieza fundamental. Sin embargo, el panorama cambió con su lesión y la irrupción de otros jugadores en su posición. A pesar de esta situación, nadie en el Barça tiene quejas sobre el comportamiento de Christensen. Desde su llegada, ha mostrado una actitud profesional y una rápida adaptación al equipo. Sin embargo, las circunstancias deportivas han hecho que su etapa en el Camp Nou parezca cerca de terminar.

El Barça confía en que la operación con Christensen permita reforzar otras áreas de la plantilla. Además, su salida liberaría espacio salarial, otro factor clave en la planificación del club. Aunque su marcha no es una decisión fácil, es vista como necesaria para garantizar la estabilidad económica y deportiva del equipo.