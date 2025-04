Kevin Arriaga (Real Zaragoza) defineix el seu futur

En temps difícils per al Real Zaragoza, una peça clau ha sortit a escena per aportar claredat i esperança. El club aragonès travessa un moment complicat en la classificació, i les recents incorporacions han de mostrar el seu valor no només al camp, sinó també fora d'ell. Un dels futbolistes cridats a liderar aquesta nova etapa va comparèixer recentment per parlar sobre el seu present i futur.

El Real Zaragoza viu setmanes complicades a la Segona Divisió espanyola. Després d'un inici irregular i el recent canvi de tècnic amb l'arribada de Gabi Fernández, la plantilla busca estabilitat i resultats immediats. L'hondureny Kevin Arriaga, cedit des del passat mercat d'hivern, es perfila com una peça fonamental per revertir la situació actual.

Arriaga va arribar al conjunt aragonès procedent del Partizán de Belgrad, amb la missió de reforçar el mig del camp de l'equip. La seva adaptació va ser ràpida i satisfactòria sota el comandament de Miguel Ángel Ramírez, participant en nou partits amb actuacions destacades. Ara, amb Gabi Fernández al capdavant, el seu paper pren encara més rellevància.

Es queda?

Des de la seva incorporació, Kevin Arriaga ha demostrat ser determinant tant en defensa com en la creació de joc. En l'última concentració amb la Selecció d'Hondures va destacar especialment en aportar dues assistències, mostrant la seva capacitat per generar perill ofensiu. Aquestes actuacions no han passat desapercebudes a La Romareda, on el futbolista ha guanyat ràpidament el favor de l'afició.

Actualment, el Real Zaragoza lluita per escalar posicions a la taula i evitar a tota costa un descens que ara ja sí que amenaça amb certa perillositat. L'aportació del migcampista centreamericà és clau en aquest procés, i la seva continuïtat més enllà del pròxim 30 de juny es presenta com un aspecte vital per als interessos zaragocistes.

Les paraules de Kevin Arriaga sobre el seu futur

Kevin Arriaga va parlar sense embuts sobre el seu futur en la recent roda de premsa a La Romareda. Amb serenitat i compromís, el jugador hondureny va assegurar estar molt content tant ell com la seva família a Saragossa, encara que va deixar clar que el tema de la seva continuïtat dependrà del seu representant i del club.

"Estic feliç aquí, la meva família també ho està. El meu futur li competeix al meu representant i al club. Ells veuran el que passa", va afirmar el migcampista, afegint a més que mentre segueixi vestint la samarreta zaragocista, el seu objectiu serà donar el millor en cada partit i ajudar a tornar al club "on mereix estar".

Durant la seva intervenció, Arriaga també va subratllar la importància que té l'afició en moments delicats com aquest. "La Romareda és fonamental per a nosaltres, és el nostre jugador número 12. El seu suport és clau per sortir endavant", va expressar. Kevin va destacar el compromís del grup amb l'afició i la determinació per canviar la dinàmica negativa que travessa l'equip.

Sobre l'estat anímic del vestidor, Arriaga va ser franc en reconèixer que existeix dolor per la situació actual, però també va assegurar que regna la confiança en el treball realitzat per Gabi Fernández i en la qualitat del planter per revertir aviat la situació.

La pròxima jornada serà una prova més per a Arriaga i el Zaragoza, que esperen regalar a la seva afició una victòria que revitalitzi la moral i els objectius esportius. L'hondureny té clar el seu paper i està decidit a ser un dels motors d'aquest necessari canvi.