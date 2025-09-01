Ernesto Valverde se surt amb la seva i aconsegueix un fitxatge per a l'Athletic Club de Bilbao

L'Athletic Club viu un inici de temporada somiat. Tres victòries en tres partits col·loquen el conjunt bilbaí a la part més alta de la classificació juntament amb el Real Madrid. En aquest context d'optimisme, el club està a punt d'anunciar el fitxatge d'un vell conegut.
Un esforç econòmic important
El club que presideix Jon Uriarte ha fet un esforç notable. Aquest jugador ocuparà un dels graons més alts de l'escala salarial, amb una fitxa d'uns set milions. Tot i el cost, l'entitat entén que es tracta d'una inversió necessària per mantenir l'ambició esportiva a LaLiga i a la pròxima Champions League.
Valverde reclamava solucions després de la sanció de Yeray Álvarez i la greu lesió d'Egiluz. Durant setmanes, la defensa es va sostenir gràcies al nivell de Vivian i Paredes, però l'arribada d'un central experimentat era imprescindible per afrontar tots els fronts competitius.
Un retorn amb història
Aquest jugador no és un desconegut per a l'afició de San Mamés. El central va arribar a Lezama el 2010 procedent de l'Aviron Bayonnais i amb només 16 anys ja destacava a les categories inferiors. Dos anys després, debutava amb el primer equip a l'Europa League, deixant clar que la seva projecció era imparable.
La temporada 2013-14 va ser la de la seva consagració. Aquella temporada, es va convertir en titular indiscutible gràcies a la seva anticipació, sortida de pilota i solidesa defensiva. Amb només 20 anys ja era un dels centrals més prometedors del continent.
Un retorn per la porta gran
El fitxatge pel Manchester City el 2017, mitjançant el pagament de la seva clàusula de 65 milions, va confirmar el seu estatus internacional. A Anglaterra va guanyar títols, va créixer com a futbolista i es va consolidar a l'elit. Més tard, la seva aventura a l'Aràbia Saudita amb l'Al Nassr li va permetre assegurar un contracte milionari.
Ara, amb 31 anys i després de demanar expressament la seva sortida, Aymeric Laporte torna a l'Athletic disposat a recuperar sensacions i preparar la seva candidatura per al Mundial de 2026. El seu retorn simbolitza la fidelitat i l'aferrament que sempre va mostrar cap al club que li va obrir les portes en la seva joventut.
Valverde guanya un líder per a la defensa
L'entrenador de l'Athletic veu feta realitat una de les seves grans obsessions. Comptar amb Laporte li permetrà rotar amb garanties i dotar d'experiència una plantilla jove. El central francès, internacional amb Espanya, arriba en un moment clau per aportar jerarquia i reforçar la línia més debilitada de l'equip.
L'adaptació serà ràpida: coneix la casa, diversos companys i l'estil de joc. Tot i que fa mesos que no disputa partits oficials, Valverde confia que aviat recuperi el ritme competitiu. L'exigència de la Champions i el bon inici de lliga obliguen a tenir tothom al màxim nivell com més aviat millor.
L'Athletic, amb la mirada posada a Europa
El retorn de Laporte tanca un estiu de moviments estratègics a Bilbao. Amb la renovació de Nico Williams, l'arribada de Robert Navarro i la consolidació de joves de Lezama, l'equip afronta amb il·lusió una temporada històrica.
El repte és majúscul: mantenir el pols a LaLiga, competir a Europa i somiar amb aixecar un títol. Amb Aymeric Laporte al centre de la defensa, l'afició de l'Athltic té motius per confiar que l'ambició d'aquest curs no es quedi només en paraules.