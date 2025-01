Gil Marin dispuesto a gastar mucho dinero: 3 opciones si sale Antoine Griezmann

El futuro de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid sigue en el aire. El delantero francés, que suma la impresionante cifra de 415 partidos, com 193 goles y 90 asistencias, con la elástica rojiblanca, ha confesado que tomará una decisión sobre su continuidad a finales de marzo. Pese a ser clave en el sistema de Diego Simeone, el ‘Principito’ no descarta un cambio de aires y ha disparado todas las alarmas en el Metropolitano. Con contrato hasta 2026 y un valor de mercado de 22 millones de euros (muy por debajo de su pico de 150 millones en 2018), Griezmann ya ha conquistado con el Atleti una Europa League, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Pero si, finalmente, decide marcharse, Miguel Ángel Gil Marín no piensa escatimar recursos económicos para su sustituto.

A la espera de la decisión del astro galo, en la entidad rojiblanca se barajan, según Fichajes.net, tres candidatos principales para relevar a un jugador que, además de calidad, aporta carisma y liderazgo al vestuario. Simeone desea un atacante de garantías para mantener la competitividad ofensiva del equipo, y la directiva del Atlético está dispuesta a invertir una suma muy elevada si Griezmann deja un vacío en la delantera. Estos son los nombres que más suenan en los despachos del Metropolitano:

Alexander Isak, el delantero de moda

La primera bala en la recámara es Alexander Isak, un viejo conocido de LaLiga tras su paso por la Real Sociedad. El sueco, actualmente en el Newcastle United, se encuentra en un momento dulce. Sus datos de esta campaña reflejan 21 apariciones, 14 goles y 4 asistencias (1.699 minutos). Su progresión no ha pasado desapercibida, y su valor de mercado ronda ya los 120 millones de euros. A sus 24 años, Isak combina juventud, margen de crecimiento y experiencia en la élite. El Atlético ya lo siguió cuando despuntaba en San Sebastián, y su regreso a España supondría un golpe de efecto, tanto deportivo como mediático.

Lautaro Martínez, otro argentino más

El ariete argentino del Inter de Milán es la gran debilidad de Simeone, quien siempre ha alabado sus cualidades. Lautaro, a sus 27 años, está firmando otra temporada de alto nivel: en los datos disponibles aparece con 24 partidos disputados, 8 goles y 4 asistencias, acumulando 1.711 minutos. Su potencia, buen juego de espaldas y facilidad para asociarse encajan a la perfección con el estilo rojiblanco. Sin embargo, su fichaje no sería nada sencillo ni barato. El Inter de Milán no contempla desprenderse de su máxima referencia ofensiva por menos de 100 millones de euros, una cantidad que pondría a prueba la determinación financiera del Atlético.

Marcus Thuram, en su 'prime'

El tercer candidato también milita en el Inter. Marcus Thuram, hijo del mítico Lilian Thuram, ha explotado definitivamente en la Serie A gracias a su velocidad, físico y gol. En lo que va de temporada, registra 23 encuentros, 13 dianas y 6 asistencias, con un total de 1.611 minutos. Su cifra realizadora y su polivalencia —pudiendo jugar como punta de lanza o escorado a banda— han seducido a Simeone. El conjunto nerazzurro, sin embargo, no dejaría salir a este atacante versátil por menos de 80 millones de euros. Pese a ser un coste menor que el de Lautaro, seguiría representando un gran desembolso.

Por tanto, si Griezmann finalmente opta por un nuevo desafío, el Atlético de Madrid se lanzará a por un delantero de primer nivel. Los tres nombres seducen tanto a Simeone como a la directiva, pero cualquiera de ellos exigiría una inversión récord. Gil Marín parece dispuesto a afrontar ese reto económico si con ello garantiza la competitividad de un equipo que no puede permitirse perder el salto de calidad que aportaba el internacional francés. Con la incógnita de Griezmann aún abierta, los rojiblancos ya se preparan para la posibilidad de un relevo estelar en su delantera.