De titular indiscutible amb Carvarhal a no comptar per a Giráldez: Se'n va del Celta

per Sergi Guillén

La situació de Joseph Aidoo al RC Celta ha donat un gir de 180 graus en qüestió de mesos. El central ghanès, de 29 anys, era un dels indiscutibles sota les ordres de Carlos Carvalhal durant la temporada 2022/23.

En la qual va arribar a disputar 37 encontres, sent un dels pilars defensius del conjunt celeste. No obstant això, l'arribada de nous entrenadors i una constant remodelació en la plantilla gallega han acabat per apartar el defensa dels plans de l'actual míster, Claudio Giráldez.

La campanya 2024/25 ha estat un cop molt dur per a Aidoo, ja que només ha participat en tres compromisos oficials i ha completat 162 minuts en total. La seva presència s'ha limitat a la Copa del Rei, amb només dos partits disputats (davant la UD San Pedro i la UD Salamanca), i un únic minut a LaLiga. Per a un jugador que va arribar a ser titular indiscutible en temps recents, la falta d'oportunitats ha conduït a un desenllaç inevitable: la sortida del club gallec.

El club li busca una sortida

El Celta, immers en la planificació de la temporada que queda, ha estat clar en la seva intenció de donar sortida a futbolistes que no entren en els seus plans. Aidoo apareix en aquesta llista negra juntament amb altres noms que no han aconseguit complir les expectatives o que, per diferents motius, prefereixen buscar minuts en altres equips. Entre ells destaquen Douvikas, Jonathan Bamba i Tadeo Allende, que també preparen maletes per trobar destí lluny de Vigo.

En el cas concret d'Aidoo, tot apunta que el seu pròxim equip serà el Parma de la Serie A. Segons diverses fonts, el conjunt italià es va avançar a altres possibles pretendents (Valladolid, Saragossa i Còrdova havien sondejat la seva incorporació). Contactant directament amb l'agent del central africà i presentant una oferta que va seduir el futbolista.

Una vegada traslladada la proposta al Celta, l'operació va quedar pràcticament llesta a l'espera de confirmació oficial. Es tractarà d'una cessió simple, sense opció de compra obligatòria. La qual cosa permet al Parma reforçar la seva rereguarda i brinda a Aidoo una oportunitat de mostrar-se en el futbol italià.

Un jugador que busca rellançar la seva carrera

El seu valor de mercat ha descendit en els últims mesos i està taxat al voltant dels 2 milions d'euros. Una clara senyal que la seva falta de minuts ha passat factura en la seva cotització. Malgrat això, Aidoo conserva certes virtuts que van cridar l'atenció dels entrenadors: solidesa en el marcatge, bon joc aeri i capacitat d'anticipació.

Ara, lluny de Balaídos, espera recuperar la versió que el va portar a ser un fix en l'onze i a vestir en diverses ocasions la samarreta de la selecció de Ghana. Per al Celta, desprendre's d'Aidoo no és més que part d'un pla global per alliberar massa salarial i dur a terme nous fitxatges a l'hivern.

Mentrestant, Jonathan Bamba, Douvikas i Allende també ultimen la seva sortida, contribuint a la profunda reestructuració que duu a terme el club. Queda per veure si aquests moviments seran suficients per remuntar el vol i evitar sobresalts en el tancament de la temporada. De moment, per a Joseph Aidoo s'obre una nova etapa a la Serie A, amb l'esperança de tornar a sentir-se important.