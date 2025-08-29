El Getafe quiere a un jugador del Como: Cesc Fábregas se lo piensa

El mercado de fichajes entra en su recta final y el Getafe sigue activo en busca de refuerzos. La dirección deportiva azulona trabaja contrarreloj para darle a José Bordalás un ataque más completo. Existen dudas sobre la continuidad de algunos delanteros importantes de la plantilla.

Una opción inesperada desde el fútbol italiano

En las últimas horas ha surgido un nombre que gana fuerza. Se trata de un delantero que milita en la Serie A italiana, concretamente en el Como. Su juventud y proyección lo convierten en un perfil interesante para Bordalás.

El jugador cuenta con contrato largo en Italia, pero no está satisfecho con su rol actual. La falta de minutos en el inicio de temporada ha resultado determinante. Su entorno busca una cesión que le permita crecer en un contexto competitivo.

| Canva

El candidato favorito para llegar cedido al Coliseum

A media noticia aparece el protagonista: Iván Azón. El aragonés de 22 años se ha convertido en objetivo prioritario del Getafe. La intención es lograr una cesión inmediata que le permita vestir de azulón esta temporada. Su incorporación daría oxígeno a una delantera con pocas certezas.

Azón conoce bien el fútbol español tras su largo paso por el Zaragoza. Allí coincidió con Adrián Liso, otro de los fichajes recientes del Getafe. Esa conexión podría ser clave para facilitar su adaptación al nuevo vestuario. Bordalás, además, valora su capacidad de trabajo y sacrificio.

| Canva

Una operación con varios factores en juego

El delantero tiene contrato con el Como hasta 2029, pero su situación actual abre la puerta a un movimiento. No disputó un solo minuto en el estreno liguero contra la Lazio. Ese hecho provocó un cambio de perspectiva sobre su futuro inmediato.

El Getafe se presenta como el destino más atractivo entre las propuestas recibidas. El club madrileño promete minutos y la posibilidad de crecer en LaLiga. Además, el jugador ha recibido consejos positivos de antiguos compañeros que ahora visten de azulón.

Décima incorporación en un mercado muy agitado

Si se confirma la llegada de Iván Azón, sería la décima incorporación azulona este verano. El Getafe ha cerrado varios movimientos estratégicos en las últimas semanas. Entre ellos destacan las llegadas de Juanmi desde el Betis y Adrián Liso desde el Zaragoza.

También han firmado refuerzos a coste cero como Abqar, Neyou, Javi Muñoz, Álex Sancris y Kiko Femenía. Todos ellos llegaron libres tras finalizar contrato con sus anteriores equipos. Bordalás dispone ahora de una plantilla amplia, pero todavía necesita gol y movilidad en ataque.

El gran interrogante sigue siendo la posible salida de Borja Mayoral. El Monterrey de Sergio Ramos insiste en contratar al delantero madrileño. Mientras tanto, Christantus Uche sigue en un limbo contractual que mantiene en vilo al club. La llegada de Azón permitiría cubrir cualquiera de esas bajas sin perder competitividad.

Bordalás espera un desenlace rápido

Con solo unos días para el cierre de mercado, el técnico presiona para cerrar la operación cuanto antes. La dirección deportiva negocia con el Como y confía en una respuesta positiva. El propio jugador estaría decidido a volver a España.

El Coliseum podría recibir pronto a un nuevo delantero con hambre y ambición. Iván Azón quiere minutos y el Getafe le ofrece el escenario perfecto. Si todo se concreta, Bordalás dispondrá de la pieza que necesita para encarar con garantías la nueva temporada en LaLiga.