Cop de Bordalás després d'Uche: a la Premier volen un altre titular del Getafe

El Getafe viu dies de màxima tensió al mercat de fitxatges. Després de la possible marxa de Christantus Uche, ara un altre pilar de José Bordalás apareix a l’òrbita de la Premier League. El club blau, que ha començat LaLiga amb dues sorprenents victòries, podria veure com el projecte trontolla a pocs dies del tancament del mercat.
Segons va informar el Daily Telegraph, el Nottingham Forest ha situat David Soria a la seva llista de prioritats per reforçar la porteria. El porter de 32 anys, amb contracte vigent fins al juny de 2026, ha estat titular indiscutible en els dos primers partits de la temporada davant el Celta i el Sevilla. Tots dos van acabar amb triomf blau.
El club anglès busca competència a la porteria i considera l’exsevillista una oportunitat de mercat. La seva experiència a LaLiga i en competicions europees el converteix en una alternativa fiable. Tanmateix, a Getafe compten amb ell com a peça clau per al curs.
Bordalás confia en Soria com a líder sota pals
Des de la pretemporada, Soria ha disputat tots els minuts, inclosa l’estrena oficial, cosa que confirma la plena confiança de Bordalás en el madrileny. Al Coliseum no contemplen desprendre’s del seu porter llevat que arribi una oferta impossible de rebutjar. El dilema és evident: acceptar una proposta milionària a la recta final del mercat o mantenir l’estabilitat d’una plantilla ja debilitada per altres sortides rellevants.
El conjunt blau ha perdut diversos noms importants durant aquesta finestra. Omar Alderete va posar rumb al Sunderland a canvi d’11,6 milions d’euros, mentre que Carles Aleñá va fitxar per l’Alavés. A més, Jonathan Silva i Yellu Santiago van abandonar el club lliures, Juan Berrocal va marxar cedit a l’Atlanta de la MLS. Veterans com Allan Nyom i Juan Bernat també han sortit.
Amb tantes baixes, el marge de maniobra és mínim. I la possible doble sortida d’Uche i Soria encendria totes les alarmes a falta de tan sols una setmana per al tancament del mercat.
Uche, una altra incògnita al Coliseum
El futur de Christantus Uche continua a l’aire. El davanter de 22 anys interessa als Wolves, que negocien amb el Getafe el seu fitxatge. Bordalás el va alinear com a titular davant el Sevilla, senyal que encara compta amb ell, però el desenllaç podria resoldre’s en qüestió d’hores. La possible pèrdua de dos titulars al mateix temps complicaria els plans del tècnic, que havia trobat un onze sòlid per iniciar la campanya.
El Getafe afronta l’última setmana d’agost amb més preguntes que certeses. La Premier League assetja les seves figures i la direcció esportiva blava treballa per no perdre l’equilibri d’una plantilla que ja ha patit massa baixes importants. Si finalment es concreten les sortides d’Uche i Soria, Bordalás es veuria obligat a reconstruir la columna vertebral de l’equip en temps rècord. En cas contrari, la continuïtat d’ambdós seria celebrada com un triomf en un mercat en què cada dia compta.