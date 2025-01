El gesto de Gavi hacia un compañero en el Barça-Valencia: Así lo valora Hansi Flick

El FC Barcelona vivió un encuentro especial ante el Valencia, marcado por varios detalles que están dando mucho de que hablar en la actualidad deportiva de hoy. El resultado final (7-1) fue exultante para los azulgranas, pero la noticia que aquí nos reúne surgió fuera del césped. Desde la rueda de prensa posterior, el técnico alemán dejó entrever que algo distinto había sucedido entre sus jugadores.

Ese “algo” fue la actitud de Gavi, quien, en lugar de entrar al campo en el minuto 78, prefirió ceder su oportunidad a otro compañero. El entrenador desveló que quería dar minutos al sevillano en los últimos 15 minutos del partido, pero el jugador le pidió que diera paso a Pablo Torre en su lugar. El cántabro está siendo uno de los jugadores menos utilizados por el técnico teutón y cualquier minuto es una oportunidad de oro para reivindicarse.

| FCB

El gesto evidenció la unión y la solidaridad que reinan en el vestuario blaugrana, al menos según el propio Flick. El míster se mostró encantado de ver cómo sus pupilos mantienen un compromiso mutuo más allá de la competitividad individual. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la disputa del partido: "La situación que me impresionó más fue cuando hablé con Gavi, al que quería meter en los últimos 15 minutos, y él dijo: 'No, mete a Pablo Torre'. Y esto es increíble, es genial. Puedes ver cómo los jugadores están conectados entre ellos. Es fantástico y para un entrenador es increíble. Me encanta Gavi por su actitud y hablar de esa manera en ese momento es fantástico".

Ansu Fati y Christensen, sin minutos

La suplencia de Gavi, por tanto, no obedecía a razones técnicas ni físicas, sino a su voluntad de que su colega Pablo Torre disfrutase de minutos cruciales. En la segunda parte del encuentro, Flick decidió agotar sus cambios, situando a Lewandowski, Pau Víctor, Gerard Martín, Héctor Fort y el mencionado Pablo Torre sobre el verde. Para algunos, resultaba extraño que el centrocampista andaluz no entrara en el terreno de juego, pero todo tiene su explicación.

| FCB

Ansu Fati y Christensen también se quedaron sin participar. El primero sigue atravesando un periodo intermitente en la plantilla, mientras que el danés ni siquiera debutó todavía, pese a haber recibido el alta médica. Todo indica que Flick quiso equilibrar la carga de minutos y probar alternativas de cara a la proximidad de partidos tanto en LaLiga EA Sports como en la Champions League.

La rueda de prensa del técnico alemán, posterior al duelo, reveló un vestuario con una química especial. Flick insistió en que la competencia interna no impide que los jugadores piensen en el bien colectivo. La anécdota protagonizada por Gavi muestra hasta qué punto la solidaridad y el compañerismo pueden ser factores determinantes para mantener el ambiente positivo.