El gest d'Alejandro Balde a José Álvarez que dona esperances al Barça

Del mal, el menor. Era gairebé utòpic pensar que el Barça podria arribar a aquest tram final de temporada, amb tota la càrrega de minuts acumulada i la que es preveu en les pròximes setmanes, sense més lesions musculars. Tard o d'hora, algun havia de caure. I li ha tocat a Alejandro Balde.

El canterà es va doldre allà pel minut 40 en una internada defensiva per la seva banda en la qual fins i tot va cometre falta. I no va poder seguir. Gerard Martín, sense haver pogut escalfar gaire, va ocupar la seva posició al terreny de joc. I totes les alarmes barcelonistes van començar a sonar. La veritat és que de primeres no semblava una lesió especialment greu.

No obstant això, la proximitat de duels importants, com el de dimarts al Signal Iduna Park, van preocupar l'entorn culer. Encara que abunda en optimisme, no està la cosa com per anar perdent peces importants per lesió. I Balde és titularíssim. Clau en la doctrina de Hansi Flick, que tan bé ha calat a la Ciutat Comtal.

Va ser el mateix Alejandro Balde qui va sortir a tranquil·litzar el barcelonisme. Després d'abandonar el vestidor i dirigir-se a l'autobús de l'equip, va passar, com és habitual, per la zona mixta. No es va parar a respondre les preguntes dels periodistes, però sí que va fer un gest que va provocar l'alleujament de tots. Quan José Álvarez, corresponsal d'El Chiringuito desplaçat a Butarque, li va preguntar com estava, Balde va aixecar el polze.

Durant les pròximes hores coneixerem l'abast oficial de les seves dolences i si aquestes es tradueixen en lesió o no. La veritat és que ja de primeres, podia semblar certament lògic que Alejandro Balde descansés en un d'aquests partits. Si no era a Leganés, seria a Dortmund. Per això, finalment lesionat o no, tot apunta que el titular dimarts al lateral esquerre serà Gerard Martín.

Dani Olmo, també dubte

Qui tampoc té confirmada la seva presència a la convocatòria de dimarts és Dani Olmo. El de Terrassa va patir una nova lesió muscular en el duel davant Osasuna de fa unes setmanes i ha hagut de sotmetre's a un nou període de baixa. De fet, la seva recuperació total sembla ja molt propera, ja que fins i tot ha realitzat els dos últims entrenaments amb la resta de companys.

Hansi Flick, així i tot, va decidir que no l'anava a forçar i no va entrar a la convocatòria per a Leganés. Dani Olmo és una peça fonamental i el tècnic alemany el vol al 100% en aquests últims compassos de curs. Per això, amb l'eliminatòria ja pràcticament resolta, hi ha certs dubtes sobre si l'egarenc viatjarà a Dortmund.