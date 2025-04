Gran temporada d'un davanter: Hansi Flick el demana per al Barça

per Iker Silvosa

El FC Barcelona continua planificant la pròxima temporada amb objectius clars al mercat. La direcció esportiva, en col·laboració directa amb el tècnic Hansi Flick, ha posat el focus en reforçar la parcel·la ofensiva, buscant futbolistes capaços d'aportar frescor i gols a l'atac culé. Precisament en aquest context, un davanter destacat a la Serie A està brillant amb força i podria aterrar aviat al Camp Nou.

Moise Kean, davanter italià de 25 anys, està signant una temporada sensacional a la Fiorentina, equip al qual va arribar després de no poder consolidar-se plenament a la Juventus. Després de diverses temporades irregulars, Kean s'ha convertit en una de les grans revelacions del futbol italià, demostrant finalment tot el potencial que s'esperava d'ell des que va debutar professionalment.

| Todo Fichajes

L'explosió golejadora de Kean ha cridat poderosament l'atenció de diversos grans clubs europeus, especialment del Barça, que ja hauria començat a moure fitxa per sondejar la situació del futbolista, segons reporten diversos mitjans italians, com La Gazzeta dello Sport.

Els números de Moise Kean aquesta temporada són excel·lents i parlen clarament del salt qualitatiu en el seu rendiment. Fins a la data, ha anotat 16 gols a la Serie A i acumula 24 gols en totes les competicions, sent peça clau perquè la Fiorentina competeixi pels llocs europeus.

La clàusula de rescissió del davanter italià està fixada en 52 milions d'euros, vàlida només de l'1 al 15 de juliol, cosa que obliga el Barcelona i la resta de pretendents a accelerar els seus moviments. Passat aquest període, qualsevol negociació hauria d'efectuar-se directament amb la Fiorentina, possiblement augmentant el cost de l'operació.

Hansi Flick: principal interessat en Kean

L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, és qui més fort aposta per Moise Kean. El tècnic alemany valora especialment la seva versatilitat ofensiva, ja que pot ocupar la posició de davanter centre o desplaçar-se a l'extrem esquerre amb absoluta naturalitat. Precisament aquestes són les dues posicions que Flick vol reforçar de cara a la pròxima campanya.

L'interès de Flick respon a un perfil molt concret: futbolistes joves però amb experiència a l'elit, capacitat física i versatilitat tàctica. A més, la possible arribada de Kean permetria disposar de més alternatives ofensives, cosa fonamental en un equip que aspira a competir en totes les competicions, especialment a la Champions League.

Encara que Moise Kean és un objectiu prioritari, no és l'únic nom a la llista de la direcció esportiva culé. Jugadors com Nico Williams, Rafa Leao o Luis Díaz també han estat seguits de prop, encara que el preu i les condicions econòmiques del fitxatge de Kean podrien resultar més favorables per a la delicada economia blaugrana.

Actualment, Kean percep un salari relativament baix en relació amb el seu rendiment, uns 2,2 milions d'euros anuals, quantitat que podria incrementar-se notablement si arriba al Barça, fins i tot duplicant-se fàcilment.