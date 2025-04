El gesto de Alejandro Balde a José Álvarez que da esperanzas al Barça

Del mal, el menor. Era casi utópico pensar que el Barça iba a poder llegar a este tramo final de temporada, con toda la carga de minutos acumulada y la que se prevé en las próximas semanas, sin más lesiones musculares. Tarde o temprano, alguno iba a caer. Y le ha tocado a Alejandro Balde.

El canterano se dolió allá por el minuto 40 en una internada defensiva por su banda en la que incluso cometió falta. Y no pudo seguir. Gerard Martín, sin apenas haber podido calentar, ocupó su posición en el terreno de juego. Y todas las alarmas barcelonistas empezaron a sonar. Lo cierto es que de primeras no se antojaba una lesión especialmente grave.

Sin embargo, la cercanía de duelos importantes, como el del martes en el Signal Iduna Park, preocuparon al entorno culé. Aunque abunda en optimismo, no está la cosa como para ir perdiendo piezas importantes por lesión. Y Balde es titularísimo. Clave en la doctrina de Hansi Flick, que tan bien ha calado en la Ciudad Condal.

Fue el propio Alejandro Balde el que salió a tranquilizar al barcelonismo. Tras abandonar el vestuario y dirigirse al autobús del equipo, pasó, como es habitual, por la zona mixta. No se paró a responder las preguntas de los periodistas, pero sí que hizo un gesto que provocó el alivio de todos. Cuando José Álvarez, corresponsal de El Chiringuito desplazado a Butarque, le preguntó que cómo estaba, Balde levantó el pulgar.

Durante las próximas horas conoceremos el alcance oficial de sus dolencias y si estas se traducen en lesión o no. Lo cierto es que ya de primeras, podía antojarse ciertamente lógico que Alejandro Balde descansara en uno de estos partidos. Si no era en Leganés, iba a ser en Dortmund. Por ello, finalmente lesionado o no, todo apunta a que el titular el martes en el lateral izquierdo será Gerard Martín.

Dani Olmo, también duda

Quien tampoco tiene confirmada su presencia en la convocatoria del martes es Dani Olmo. El de Terrassa sufrió una nueva lesión muscular en el duelo frente a Osasuna de hace unas semanas y ha tenido que someterse a un nuevo periodo de baja. De hecho, su recuperación total parece ya muy cercana, pues incluso ha realizado los dos últimos entrenamientos con el resto de compañeros.

Hansi Flick, aun así, decidió que no iba a forzarlo y no entró en la convocatoria para Leganés. Dani Olmo es una pieza fundamental y el técnico alemán le quiere al 100% en estos últimos compases de curso. Por ello, con la eliminatoria ya prácticamente resuelta, hay ciertas dudas sobre si el egarense viajará a Dortmund.