El favorit per a la banqueta del Deportivo de la Corunya... i un pla B

El Deportivo de la Corunya es troba en una situació complicada aquesta temporada, amb resultats irregulars que ho han deixat a la zona baixa de LaLiga Hypermotion l'any del seu retorn. Aquest context ha portat la directiva a prendre la decisió de destituir el seu entrenador, Imanol Idiakez, després d'una sèrie d'actuacions decebedores a Riazor. Idiakez, que va assumir el càrrec amb expectatives de consolidar l'equip, no ha aconseguit complir els objectius, i el descontentament de l'afició ha estat evident, exacerbant la pressió perquè el club actuï i trobi una alternativa que pugui revertir la situació.

En aquest context, Sergio González s'ha convertit en el principal candidat per reemplaçar Idiakez, segons ha informat DxT Campeon. El de l'Hospitalet de Llobregat és un nom ben conegut pels aficionats del Depor, ja que va tenir una destacada carrera com a jugador al club. Com a tècnic, ha demostrat la seva habilitat al capdavant d'equips com el Real Valladolid i, més recentment, el Cadis CF, on va aconseguir bons resultats en situacions complexes. De fet, té una especial capacitat, gairebé un do, per salvar equips. La seva experiència a LaLiga i la seva capacitat per manejar la pressió el converteixen en una opció atractiva per a la directiva del Deportivo. A més, la connexió amb el club gallec podria ajudar a recuperar la moral de l'afició i de l'equip, tots dos necessitats d'un canvi positiu per sortir de la zona de perill.

L'alternativa, al filial

Tot i això, la incorporació de Sergio González no està garantida, ja que altres equips també hi han mostrat interès, i la seva situació al mercat el converteix en un tècnic cotitzat. Davant d'aquesta incertesa, el Deportivo contempla una segona opció: Óscar Gilsanz, actual entrenador del Deportivo Fabril, l'equip filial. Gilsanz ha mostrat talent en el desenvolupament de joves promeses i un estil de joc que podria ser compatible amb les necessitats del primer equip. Tot i que no té la mateixa experiència que Sergio González en competicions d'alt nivell, el seu coneixement del club i el seu èxit amb el filial li atorguen prou mèrits per ser considerat una opció vàlida com a “pla B”.

La situació al Deportivo és delicada, i l'elecció del proper entrenador serà clau per intentar revertir una temporada que, fins ara, ha estat marcada per la manca de victòries i un estil de joc poc efectiu. La pressió de l'afició, que ha manifestat la frustració en múltiples ocasions, afegeix urgència a la decisió. L'arribada de Sergio González o la promoció d'Óscar Gilsanz marcarà un punt d'inflexió al camí del Deportivo, un club amb una rica història que aspira a recuperar el lloc a l'elit del futbol espanyol.