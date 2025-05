El troleig viral de Szczesny a Ronald Araujo

La rua del FC Barcelona, celebrant el seu històric triplet nacional, va estar plena de moments inoblidables, però un dels més comentats va ser protagonitzat pel carismàtic porter polonès Wojciech Szczesny i el defensor uruguaià Ronald Araujo.

Durant la desfilada pels carrers de Barcelona, Szczesny, conegut pel seu peculiar sentit de l'humor i el seu hàbit de fumar, va sorprendre a tothom en llançar una glopada de fum en direcció a Araujo, qui es trobava celebrant a prop d'ell.

Un gest que va desfermar rialles i comentaris

El moment va ser captat en vídeo i ràpidament es va tornar viral a les xarxes socials. En les imatges, es pot veure a Szczesny gaudint d'un cigarret mentre, en to de broma, exhala el fum cap a Araujo, qui reacciona amb una barreja de sorpresa i diversió.

| YouTube

Aquest gest va desfermar una onada de comentaris i memes, consolidant encara més la imatge de Szczesny com un dels personatges més pintorescos del vestidor culer.

Szczesny, el "fumador" més estimat

Des de la seva arribada al Barcelona, Szczesny ha estat objecte d'atenció tant pel seu rendiment al camp com per la seva personalitat extrovertida. Durant la rua, els aficionats no van dubtar a corejar "Szczesny fumador", un càntic que el mateix porter va rebre amb humor, fins i tot lluïnt el seu clàssic barret de 'fumador'.

La seva actitud desenfadada i la seva proximitat amb els companys i l'afició li han valgut l'afecte de tothom, convertint-lo en un dels protagonistes inesperats de la celebració.

Un vestidor unit i ple de bromes

El gest de Szczesny cap a Araujo és només una mostra de l'ambient distès i la camaraderia que es viu al vestidor del Barcelona. Durant la rua, es van poder veure múltiples interaccions entre els jugadors, des de càntics fins a bromes, reflectint la unió i el bon humor que regna a l'equip després d'una temporada exitosa.

| FCB

La rua del Barça no només va ser una mostra d'alegria pels títols aconseguits, sinó també un reflex de l'esperit i la personalitat dels seus jugadors. Moments com el protagonitzat per Szczesny i Araujo quedaran en la memòria dels aficionats com a símbols d'una temporada plena d'èxits i bon ambient al vestidor.