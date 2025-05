Lamine Yamal 'roba' el banderí de córner i triomfa en la celebració del Barça

per Iker Silvosa

Aquest diumenge, a l'emblemàtic estadi Olímpic de Montjuïc, la celebració del FC Barcelona va tenir un protagonista inesperat. Encara que el conjunt blaugrana ja s'havia proclamat campió matemàticament dijous després de vèncer l'Espanyol per 0-2, el lliurament del trofeu i la festa oficial amb l'afició van arribar després de la derrota davant el Villarreal (2-3), resultat que no va entelar l'ànim festiu.

Un dels jugadors que més va gaudir de la festa va ser la jove estrella Lamine Yamal, l'alegria i espontaneïtat habituals del qual van conquerir tant el públic present com els seguidors a les xarxes socials. L'atacant va protagonitzar un moment curiós en 'robar' un dels banderins de córner i utilitzar-lo per ballar en plena celebració.

L'espontània ocurrència de Lamine es va viralitzar ràpidament a les xarxes socials, convertint-lo en el centre d'atenció i generant centenars de milers de visualitzacions. En diversos vídeos compartits per aficionats, es pot veure el talentós jugador primer ballant alegrement amb la mascota del Barça, i posteriorment prenent un dels banderins ubicats a les cantonades del terreny de joc.

Una celebració especial

El Barça celebrava el títol número 28 en la seva història, en una temporada marcada per un joc sòlid i la consolidació de joves talents com el mateix Yamal, qui amb només 17 anys ja s'ha convertit en una de les peces clau per a Hansi Flick. La Lliga havia organitzat un lliurament especial del trofeu a Montjuïc, permetent al públic festejar juntament amb els seus ídols malgrat el contratemps davant el Villarreal.

L'originalitat del gest de Yamal amb el banderí va afegir un toc especial a la nit, demostrant l'excel·lent ambient i companyonia que regna a la plantilla culé. El seu gest es va interpretar com un reflex de la desimboltura juvenil que el tècnic blaugrana tant promou en el seu equip, intentant sempre combinar professionalitat i frescor.

Durant la temporada, Lamine Yamal ha destacat no només pel seu talent sobre la gespa, sinó també pel seu carisma fora d'ella. La seva participació en la campanya de lliga inclou moments decisius, contribuint significativament a que l'equip blaugrana pogués alçar-se amb el títol amb diverses jornades d'antelació.

La celebració va culminar amb els jugadors formant un rondo al voltant dels tres títols aconseguits durant la campanya: Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. Un any rodó que va finalitzar amb un ambient familiar en què els éssers estimats dels jugadors van baixar a la gespa a compartir la felicitat del moment.

Lamine Yamal, a més d'haver brillat amb la pilota als peus, va demostrar que també sap destacar en els moments de celebració, deixant una empremta simpàtica que quedarà per al record dels seguidors culés. Aquesta actitud positiva i desimbolta també reflecteix la confiança dipositada pel club en el desenvolupament de les seves joves promeses.