Pau Cubarsí canviat en el Clàssic: Helena Condis confirma què li passa

La nota negativa en l'emocionant victòria del FC Barcelona per 4-3 davant el Real Madrid va ser protagonitzada per Pau Cubarsí. El jove defensa format a La Masia va haver d'abandonar el terreny de joc abans de complir-se la primera hora del partit disputat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, encenent les alarmes entre els seguidors culers.

Cubarsí, que partia com a titular indiscutible en l'eix de la defensa, va patir molèsties després d'intentar bloquejar un xut perillós de Kylian Mbappé en els primers minuts de la segona part. La pilota va fregar la base del pal llarg defensat per Szczęsny, i acte seguit el defensor es va quedar estès sobre la gespa amb evidents gestos d'incomoditat i resignació.

Helena Condis ho confirma

La periodista Helena Condis, reconeguda per la seva proximitat a l'entorn blaugrana, va confirmar ràpidament després del partit que el jugador no patia una lesió muscular greu ni res que comprometés la seva participació en els pròxims partits. Segons va informar Condis, el motiu real del canvi va ser un virus estomacal que portava arrossegant des d'abans del partit, circumstància que ja havia estat comunicada prèviament al cos tècnic del Barça.

En aquest sentit, l'entrenador culer, Hansi Flick, va reconèixer en roda de premsa que el mateix Cubarsí havia pactat amb ell al descans aguantar només uns minuts més a la segona meitat. "Pau ens va comentar que podria continuar un quart d'hora més, però no gaire més. Per això teníem ja preparat el canvi amb Alejandro Balde", va explicar Flick davant els mitjans.

Aquest imprevist va propiciar el retorn esperat d'Alejandro Balde, que va reaparèixer després de superar una lesió distal al bíceps femoral de la cama esquerra soferta fa aproximadament un mes.

El lateral esquerre va recuperar la seva posició natural, desplaçant Andreas Christensen al centre de la defensa, qui va complir amb solvència en el complicat tram final del Clàssic.

Encara que el club blaugrana no ha emès un comunicat mèdic oficial després del partit, fonts internes han descartat completament que existeixi preocupació sobre una lesió de major gravetat. El mateix jugador, de fet, es va mostrar tranquil i optimista en abandonar l'estadi, saludant aficionats i periodistes amb naturalitat.

Gran temporada del jove central

La temporada de Cubarsí està sent brillant, consolidant-se en el primer equip i convertint-se en peça clau per a Hansi Flick. Aquest contratemps no enterboleix el seu excel·lent rendiment, especialment en partits de màxima exigència com el viscut davant el Real Madrid, on malgrat les seves molèsties va tenir un rendiment sòlid durant els minuts en què va romandre sobre el terreny de joc.

A falta de tres jornades per al final de LaLiga, i amb el Barça a un pas de conquerir el seu títol número 28, la recuperació immediata de Pau Cubarsí serà vital per encarar amb garanties el tancament del campionat. La tranquil·litat en l'entorn blaugrana, després de la informació revelada per Helena Condis, indica que el defensa estarà disponible aviat per seguir aportant seguretat i qualitat en la recta final decisiva del curs.