Gerard Romero dice lo que muchos piensan tras el Real Madrid - Osasuna: 'El VAR...'

El estreno liguero del Real Madrid no estuvo exento de polémicas. El conjunto de Xabi Alonso venció por la mínima a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la rigurosa expulsión de Bretones marcó gran parte del debate posterior.

La roja al defensor navarro llegó en el tiempo de prolongación. El colegiado Cordero Vega interpretó un agarrón sobre Gonzalo como acción de último recurso. La decisión fue muy discutida por jugadores y técnicos de Osasuna inmediatamente después.

El tuit de Gerard Romero incendia las redes sociales tras el duelo

Gerard Romero, periodista catalán y voz reconocida en Twitch y redes, no tardó en opinar. Lo hizo con un mensaje claro, irónico y muy compartido por los aficionados. “El VAR este año será bonito… ni una repe en condiciones de la roja… miau!”, escribió Romero.

| Canva

El mensaje de Gerard Romero reflejó la sensación de miles de espectadores del partido. Muchos criticaron que no se mostraran repeticiones claras de la acción decisiva. La ausencia de imágenes convincentes generó una mayor desconfianza sobre la tecnología arbitral.

El VAR vuelve a estar en el centro de la polémica

La herramienta tecnológica debía servir para aclarar jugadas confusas en situaciones límite. Sin embargo, en el Real Madrid - Osasuna se convirtió en un nuevo foco de dudas. La expulsión de Bretones llegó sin que el público viera la acción repetida con claridad.

| Canva

Gerard Romero subrayó esta ausencia como un ejemplo de opacidad del sistema. El periodista apuntó que sin imágenes transparentes, la credibilidad del VAR queda dañada. Su tuit, breve pero contundente, encendió los comentarios en Twitter, Instagram y foros deportivos.

Mbappé decide el choque con gol de penalti en la segunda parte

Osasuna, bien ordenado en defensa, logró mantener la igualdad durante mucho tiempo. Sin embargo, la rigurosa expulsión de Bretones condicionó cualquier intento de remontada en el tramo final. La decisión del colegiado pesó tanto como el gol de Mbappé.

El gran foco de debate no fue el rendimiento de Mbappé ni Xabi Alonso. Fue la sensación de que el VAR no ofrece garantías de igualdad. Gerard Romero resumió en pocas palabras lo que piensan numerosos seguidores de LaLiga. En especial, se cuestiona por qué en jugadas determinantes no se repiten imágenes.

Un estreno liguero con más dudas que certezas en el Bernabéu

El Madrid arranca ganando, pero sin convencer en su juego colectivo. Osasuna, mientras tanto, se marcha con la sensación de haber sido perjudicado. Gerard Romero puso voz al enfado generalizado que circulaba entre aficionados y periodistas neutrales.

La temporada apenas empieza y el debate sobre el VAR ya arde con fuerza. La roja a Bretones se recordará como el primer gran lío arbitral. El mensaje de Romero, simple, pero viral, seguirá siendo citado durante semanas.