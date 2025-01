Gerard Piqué trolleja a Íker Casillas després de la final de la Supercopa guanyada pel Barça

La rivalitat entre Gerard Piqué i Íker Casillas ha tornat a encendre's, encara que aquesta vegada fora del camp de joc. Després de l'abultada victòria del FC Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa d'Espanya (5-2), l'exdefensa blaugrana va aprofitar la seva trobada amb l'exguardameta blanc durant el Mundial de la Kings League per recordar-li el nombre de gols rebuts pels merengues en el Clàssic.

En un vídeo compartit a les xarxes socials, es pot veure a tots dos exjugadors xerrant animadament en un ambient distès. No obstant això, Piqué no va deixar passar l'oportunitat de llançar la seva “pulla” a Casillas: va obrir la mà per mostrar un “cinc” ben marcat, fent referència al resultat final del partit disputat a l'Aràbia Saudita i que va proclamar al Barça campió de la competició. El divertit moment ha generat un gran enrenou a les xarxes, on els aficionats culers no han dubtat a bromejar sobre la “trollejada” del central, mentre que els madridistes han reaccionat amb humor i ironia davant el gest.

Aquesta retrobada es produeix tot just unes hores després que el conjunt de Hansi Flick segellés la seva victòria a la Supercopa, gràcies als gols de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha (per partida doble) i Alejandro Balde. Un triomf que va suposar tot un cop d'autoritat per als blaugranes, amb un Casillas que, des de la seva retirada, viu els Clàssics des d'un pla més mediàtic que esportiu. En aquesta ocasió, tots dos es van trobar a causa de la celebració de la fase final del Mundial de la Kings League, la lliga de streamers presidida per Piqué i que també compta amb la participació de Casillas com a propietari d'un dels equips.

Un més a la llista de Piqué

Encara que la competició de la Kings League transcorri en un ambient més distès i proper als fans, el pique entre els protagonistes del Clàssic segueix molt viu. Piqué, fidel al seu estil, ha sumat un nou capítol a la seva extensa llista de gestos i comentaris irònics cap a l'etern rival i, de passada, cap a un dels mites del madridisme. Per la seva banda, Casillas va respondre amb un somriure i un gest de resignació, evidenciant la bona sintonia entre tots dos fora de la gespa.

Amb aquesta divertida escena, queda clar que ni el temps ni les noves experiències han pogut minvar les dosis d'humor i la picaresca futbolera que sempre han caracteritzat a Gerard Piqué. El “5” que va mostrar a l'exguardameta és, probablement, un dels moments més comentats després de la conquesta culer de la Supercopa, un torneig que, una vegada més, va servir de marc per reavivar la rivalitat més gran del futbol espanyol, fins i tot quan els protagonistes ja no vesteixen les samarretes dels seus clubs.