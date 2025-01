Es tanca el cercle Leo Messi - Lamine Yamal: El malnom de Lluís Flaquer

per Sergi Guillén

La Supercopa d'Espanya ha estat l'escenari d'un clàssic per a la història.El Barcelona ha derrotat al Real Madrid en una contundent final que ha finalitzat 2-5. Els gols de l'equip culé, liderats per una actuació brillant de Lamine Yamal, han marcat un punt àlgid en el camí d'un talent que no para de brillar.

El partit va començar de manera adversa per al Barcelona, amb un gol matiner de Mbappé al minut 5. Tanmateix, Lamine Yamal, amb un xut magistral al minut 22, ha empatat el marcador. A partir d'aquí, l'equip blaugrana ha mostrat la seva millor versió, amb un Robert Lewandowski segur des del punt de penal i la màgia de Raphinha ampliant l'avantatge.

El Barcelona ha sentenciat amb un gol de Balde en el temps afegit de la primera meitat i amb un domini absolut després del descans. A l'inici del segon temps, un altre gol de Raphinha ha posat l'1-5, maquillat més tard per Rodrygo després de l'expulsió de Szczesny.

“Leomine Yamal”: el crit de Lluís Flaquer

Durant la narració del partit, el periodista Lluís Flaquer ha immortalitzat el moment amb un sobrenom que ha ressonat a les xarxes socials: “Leomine Yamal”. La frase, “És Lamine però sembla Leo, és Yamal però ha recordat a Messi!”, ha capturat l'essència del partit d'avui i ha encès la nostàlgia dels aficionats culés.

El sobtat sobrenom neix d'una jugada que va recordar a la màgia de Leo Messi. Lamine Yamal, amb un control exquisit i una definició perfecta, ha mostrat per què se'l considera un dels hereus de la llegenda argentina. Flaquer, amb el seu entusiasme característic, ha segellat l'instant amb un crit que ja forma part del folklore barcelonista.

Una comparació inevitable

Des de la seva irrupció, Lamine Yamal ha estat objecte de comparacions amb Leo Messi. Els seus moviments, la seva precocitat i el seu impacte immediat en l'equip han despertat inevitables paral·lelismes. Aquesta connexió s'ha enfortit encara més després de la seva destacada actuació a la Supercopa.

La història de Yamal i Messi té un toc de màgia que pocs coneixen. En una imatge que ha circulat a les xarxes, Lamine Yamal apareix de nadó al costat de Leo Messi en una col·laboració amb Unicef.

Aquesta fotografia, presa fa més d'una dècada, simbolitza el cercle que ara sembla tancar-se. Lamine Yamal no només ha heretat la samarreta de Messi amb el dorsal 19, sinó també la seva aura de jugador destinat a marcar època.

Amb actuacions com aquesta, el jove està deixant clar que no només viu a l'ombra de Messi, sinó que també està construint el seu llegat. L'era de “Leomine Yamal” està en marxa, i el futur sembla més brillant que mai per al Barcelona.