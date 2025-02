El tapat de Hansi Flick per a la davantera del Barça

El FC Barcelona continua fent passos en la planificació de la pròxima temporada amb un objectiu clar: reforçar la davantera. Amb Robert Lewandowski acostant-se al tram final de la seva carrera, el club busca un davanter de primer nivell que pugui compartir la càrrega golejadora i, eventualment, prendre el relleu del polonès. En aquest context, un nom ha sorgit amb força a les oficines del Camp Nou: Dusan Vlahovic.

El davanter serbi, actualment a la Juventus, podria abandonar el club italià per una quantitat sorprenentment baixa, al voltant dels 30 milions d'euros, segons El Nacional. Aquesta xifra representa una gran oportunitat per al Barça, especialment en un mercat on els davanters d'elit solen costar molt més. La Juventus, que travessa dificultats econòmiques i esportives, necessita fer caixa, i Vlahovic és un dels principals candidats a sortir.

| Juventus

L'eliminació a la Champions League i la irregularitat a la Serie A han fet que el club italià reconsideri la seva política de fitxatges i vendes. En el seu moment, la Juventus va rebutjar ofertes superiors als 60 milions d'euros pel serbi, però ara està disposada a negociar la seva sortida per una quantitat molt menor. El seu elevat salari de 12 milions d'euros anuals és un problema per a les finances del club, cosa que facilita la seva possible sortida.

Hansi Flick i Lewandowski aproven el fitxatge

Des de la seva arribada al Barça, Hansi Flick ha analitzat en detall les necessitats de l'equip, i una de les seves conclusions és que l'equip necessita un altre davanter de primer nivell. Als seus 36 anys, Lewandowski continua sent crucial, però l'exigència de múltiples competicions requereix una rotació més efectiva.

El Nacional assegura que el mateix Lewandowski ha mostrat la seva disposició a compartir el lloc amb un altre davanter, entenent que això li permetria dosificar-se millor i rendir a un alt nivell durant tota la temporada. Vlahovic encaixaria perfectament en la idea de Flick, qui podria fins i tot plantejar esquemes amb dos davanters en certs partits, cosa que ja ha implementat amb èxit en el passat.

Un fitxatge viable malgrat les limitacions econòmiques

El gran obstacle per al Barça continua sent el Fair Play Financer. No obstant això, la directiva, encapçalada per Joan Laporta i Deco, està treballant en diverses operacions per alliberar massa salarial. Possibles sortides com les de Ferran Torres, Ansu Fati o Ronald Araújo permetrien generar marge per afrontar el fitxatge de Vlahovic sense comprometre l'estabilitat econòmica del club.

A més, el Barça confia en tancar nous acords de patrocini que augmentin el seu marge de maniobra en el mercat. La intenció del club és no deixar passar aquesta oportunitat de mercat, ja que un davanter del nivell de Vlahovic per 30 milions d'euros és una ocasió difícil de repetir.

Vlahovic, el ‘9’ ideal per al futur del Barça

Als seus 25 anys, Dusan Vlahovic continua sent un dels davanters més prometedors d'Europa. Amb 14 gols en 31 partits aquesta temporada, ha demostrat la seva capacitat golejadora en diferents competicions, des de la Serie A fins a la Champions League. La seva potència física, la seva capacitat en el joc aeri i la seva qualitat en la definició el converteixen en un perfil idoni per a l'estil de joc del Barça.

Si el fitxatge es concreta, el Barça no només asseguraria un reforç de qualitat immediata, sinó també una aposta de futur. Vlahovic tindria temps per adaptar-se i, amb la mentoria de Lewandowski, podria convertir-se en el davanter referència de l'equip en els pròxims anys.