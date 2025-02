El debut de Vinicius com a capità acaba en polèmica: Atura el partit

Després del apassionant Barça Atlètic de Madrid del passat dimarts, Real Sociedad i Real Madrid són els altres equips que disputen les semifinals de la Copa del Rei. Només dos d'aquests equips estaran a la gran final, que es disputarà a l'Estadi de la Cartuja, a Sevilla, el pròxim 26 d'abril. De moment, bascos i madrilenys han anat al descans amb el resultat de 0-1 per als visitants.

| XCatalunya, Canva

En els primers quaranta-cinc minuts, s'ha vist un partit tens, amb domini clar dels txuri urdines, però que no han sabut materialitzar les seves oportunitats, per culpa d'una gran defensa blanca. En l'extradeportiu, l'àrbitre ha aturat el partit a causa d'uns suposats insults a Raúl Asencio. Vinícius, en el seu paper de capità, li ho hauria comunicat a l'àrbitre, que s'ha desplaçat fins a la banda, per parlar amb el delegat de camp i comunicar-li-ho.

'Insults' a Vinicius

Segons ha explicat el diari madridista Marca, el públic del Reale Arena s'ha encarat amb el davanter brasiler i l'ha insultat greument anomenant-lo "Vinicius baló de platja". Un insult gravíssim que segur que servirà a Real Madrid Televisió i altres mitjans que compren el discurs victimista del Real Madrid per seguir amb la seva campanya.

Els comentaris no s'han fet esperar i els usuaris de l'antiga Twitter han respost amb humor a la publicació de Marca: "que greu", "molt greu", "suspensió del partit ja". "Que cruel. Cantar-li “baló de platja” és més greu que cantar-li “puto moro” a Lamine al Bernabéu… Q gossos hipòcrites".

| Canva

Càntic recurrent durant La Lliga

El càntic dirigit a Vinicius amb la lletra 'Vinicius Baló de Platja' s'ha fet popular i se sent en pràcticament tots els camps de Primera Divisió. No té component racista i serveix per ironitzar sobre el fet que el brasiler no guanyés el Baló d'Or, quan el va guanyar el jugador del Manchester City i de la Selecció Espanyola, Rodri.

La Copa del Rei, una copa de segona divisió

El Real Madrid ha considerat, en més d'una ocasió, aquest torneig com un torneig menys important. O, almenys, aquesta és la seva justificació quan es planteja perquè té menys copes que Barça i Athletic Club. Els blancs han guanyat fins a 20 ocasions: 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023.

La Real Sociedad té 3 Copes del Rei: 1909, 1987, 2020. El títol més recent va arribar a la final de 2020, disputada el 2021 a causa de la pandèmia. En aquella ocasió, l'equip va vèncer l'Athletic Club (1-0) amb gol de Mikel Oyarzabal de penal.