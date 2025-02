Gerard Piqué confiesa el verdadero motivo de su salida del Barça

Gerard Piqué, uno de los defensores más icónicos en la historia del FC Barcelona, sorprendió al mundo del fútbol cuando anunció su retiro en noviembre de 2022. A pesar de su fuerte vínculo con el club y su liderazgo en el vestuario, el excapitán blaugrana decidió dar un paso al costado en plena temporada. Ahora, en una reciente entrevista con Iker Casillas en el programa Bajo los Palos, el propio Piqué ha revelado el verdadero motivo de su salida, despejando dudas y rumores sobre su inesperada decisión.

El mismo ejemplo que Carles Puyol

En la conversación con Casillas, Piqué fue sincero y directo sobre el motivo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse en plena temporada. "En el Barça yo siempre jugaba de titular, siempre me sentía importante y siempre pensé que en el momento que eso no sucediera, yo me iría", confesó el exfutbolista. Su mentalidad siempre fue aportar al equipo, y cuando sintió que su rol comenzaba a diluirse y que podía convertirse en una carga, decidió dar el paso definitivo.

| @ibaillanos

La decisión no fue repentina. Según Piqué, llevaba años reflexionando sobre el momento adecuado para dejar el fútbol profesional. "Pensaba que, sea el momento que sea y la situación que sea, lo iba a dejar porque no tenía la necesidad de seguir jugando y ya lo había dado todo", agregó. Estas palabras reflejan la determinación de un jugador que siempre ha tomado decisiones con convicción, sin dejarse llevar por la presión externa.

El miedo al "día después" y la Kings League

El excentral también confesó que, como muchos futbolistas, sentía un temor latente sobre lo que vendría después de colgar las botas. "Hablé mucho con Puyol, que para mí es casi como un hermano, y tenía miedo del día después. Siempre hay este miedo del día que cuelgas tus botas y cambia tu vida, toda tu rutina".

Sin embargo, el momento en que su rol en el equipo comenzó a cambiar coincidió con la aparición de una idea revolucionaria: la Kings League. Durante la pretemporada del Barcelona en Estados Unidos, Piqué comenzó a esbozar los primeros conceptos de la competencia de fútbol que ha revolucionado el entretenimiento deportivo. "Tengo aún en la aplicación de notas el desglose de toda esa idea que hice en un viaje de pretemporada de Barcelona a Estados Unidos", reveló.

Con su empresa Kosmos, Piqué ya había incursionado en la organización de eventos deportivos y el mundo del streaming. Proyectos como el Mundial de Globos junto a Ibai Llanos o su participación en la Velada del Año lo llevaron a ver una oportunidad clara de fusionar el fútbol con el ecosistema digital de los creadores de contenido. "Sinceramente, no pensaba que iba a ser lo grande que ha sido. Pero sí que pensaba que iba a ser algo que funcionaría", admitió.

| TV3

Un nuevo legado más allá del fútbol

Hoy en día, la Kings League se ha consolidado como un fenómeno global, con millones de espectadores y un crecimiento exponencial. Lo que empezó como una idea en un vuelo de pretemporada se ha convertido en un modelo de entretenimiento deportivo que ha captado la atención de grandes figuras del fútbol y de la comunidad digital.

Gerard Piqué ha demostrado que su legado no solo estará en los trofeos ganados con el Barcelona y la selección española, sino también en su capacidad de innovar y transformar el deporte. Su salida del Barça no fue solo el final de una etapa, sino el inicio de una nueva era en su carrera, donde sigue dejando huella en el mundo del fútbol, aunque desde una perspectiva diferente.