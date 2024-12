Gerard Piqué aprovecha su paso por 'La Revuelta' para enviar un mensaje a Luis Figo

Gerard Piqué, conocido por no morderse la lengua, fue el invitado estrella del último programa del año 2024 de La Revuelta. Como es habitual en el catalán, su intervención no dejó indiferente a nadie, especialmente por los recados que lanzó a Luis Figo, exjugador del Real Madrid y del Barça, y uno de los personajes más odiados por los aficionados del equipo culé.

Luis Figo dejó una huella imborrable entre los azulgranas, pero no precisamente positiva. Su polémico fichaje por el Real Madrid en el año 2000, tras ser uno de los grandes referentes del FC Barcelona, marcó una traición que los aficionados no han olvidado. Piqué, que por aquel entonces era un adolescente, vivió aquel momento con especial intensidad.

"Como culé le tengo sentenciado. Luego coincidí con él hace poco en Abu Dhabi y hablando con él bien, relación normal", comenzó diciendo Piqué durante la entrevista. Sin embargo, rápidamente dejó claro que no ha olvidado ni perdonado aquel episodio: "Es que fue muy doloroso lo que hizo. Era mi época, que lo vives con más intensidad. Yo tendría 13 o 14 años y estás empezando. Encima ganó el Balón de Oro ese año".

Broncano añade leña al fuego

David Broncano, presentador del programa, no dudó en avivar el debate, sugiriendo un posible encuentro entre ambos. "Nos dijo Figo que él querría venir otro día, así que igual os podemos juntar a los dos y a ver qué pasa. A ti sé que te gusta esto", comentó Broncano, provocando la risa de los presentes.

Lejos de esquivar la propuesta, Piqué aceptó el reto sin dudar. "Yo encantado. Le tiro en cara todo lo que nos ha hecho, no hay ningún problema. Él lo sabe, lo que pasa es que no lo va a reconocer nunca personalmente, pero el daño que ha hecho se va a recordar de por vida", respondió contundente el exfutbolista del Barça.

El actual presidente de la Kings League aprovechó el momento para enviar un claro mensaje a Figo. "Yo no tengo ningún problema, me siento aquí con él y hablamos en portugués si hace falta", dijo con un tono sarcástico que arrancó carcajadas entre el público. La idea de juntar a dos figuras tan mediáticas y con historias tan enfrentadas no tardó en captar la atención de los espectadores.

Aunque no se confirmó nada, la posibilidad de que Gerard Piqué y Luis Figo coincidan en un futuro programa de La Revuelta ya está sobre la mesa. Si algo queda claro tras las declaraciones de Piqué, es que el resentimiento hacia Figo sigue vivo en el corazón culé y en la memoria del exdefensa.