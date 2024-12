Tomás Roncero es torna boig contra Cristina Cubero: 'Heu de...'

per Sergi Guillén

Tomás Roncero és un dels rostres més polèmics d'El Chiringuito de Jugones. El periodista esportiu ha construït la seva fama amb intervencions carregades de passió i, moltes vegades, amb comentaris que freguen la confrontació. El seu estil directe i sense filtres ha generat milers de seguidors i detractors a les xarxes socials, on cadascuna de les seves aparicions es converteix en tema de discussió.

Des de la seva arribada al programa, Roncero s'ha consolidat com un defensor incondicional del Real Madrid, convertint-se en una figura polaritzant. Els seus enfrontaments amb altres col·laboradors, especialment amb els seguidors del Barcelona, han estat el centre de múltiples debats i mems virals. Per a molts, el seu estil és una mostra de passió esportiva; per a altres, un exemple d'exageració i manca d'autocontrol.

Un enfrontament que desferma la discussió

En l'última emissió d'El Chiringuito, Tomás Roncero va protagonitzar un intens creuament de paraules amb Cristina Cubero, periodista i reconeguda seguidora del FC Barcelona. Durant un acalorat debat sobre el rendiment de Vinícius Júnior en comparació amb Kylian Mbappé. Roncero no va dubtar a interrompre Cubero per deixar anar una frase que no va deixar ningú indiferent: “Heu de callar i mirar cap a un altre costat!”

| YouTube

El comentari de Roncero no va ser una simple declaració. Amb un to desafiant, va treure a relluir els últims èxits del Real Madrid, mencionant els títols recents com la Lliga, la Champions League i la Supercopa d'Europa. “Us dic el problema que teniu els culers ara; que el Madrid és el vigent campió de tot”, va afirmar mentre alçava la mà simulant els cinc títols.

“El món és feliç gràcies al Real Madrid”

Però Roncero no es va aturar aquí. Va continuar la seva intervenció amb una sèrie de comentaris dirigits a Cristina Cubero, instint-la a “pujar al carro” de la felicitat. Que, segons ell, el Real Madrid porta als seus aficionats.

Amb frases com “El món és feliç gràcies al Madrid” i mencions als sopars nadalencs plens de garrí i xai, Roncero va polaritzar els televidents. L'enfrontament va escalar quan Cubero va intentar respondre, però va ser contínuament interrompuda per Roncero.

Qui va insistir que no hi havia arguments que poguessin contradir els èxits recents de l'equip blanc. Les xarxes socials no van trigar a omplir-se de comentaris. Alguns aplaudien la “passional defensa” de Roncero, mentre que altres l'acusaven de monopolitzar el debat i faltar al respecte.

Cristina Cubero no es queda callada

Malgrat la intensitat de les paraules de Roncero, Cubero va mantenir la calma i va respondre amb ironia. “Tomás, és evident que la humilitat no és el teu fort. Però no et preocupis, els culers ja estem acostumats”, va afirmar.

La seva resposta va generar rialles al plató de televisió. Però també va donar peu a més interrupcions per part de Roncero, qui no va cessar en el seu intent de tenir l'última paraula.