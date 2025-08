Gerard Martín: Las ofertas que han llegado al Barça, Joan Laporta se lo piensa

Gerard Martín ha pasado en cuestión de meses de ser una de las grandes revelaciones del FC Barcelona a encontrarse en una situación delicada dentro del primer equipo. El lateral zurdo, formado en La Masia, se consolidó la pasada temporada como el principal relevo de Alejandro Balde.

El cuerpo técnico de Hansi Flick valoró muy positivamente su rendimiento. En un contexto de máxima exigencia, Gerard respondió con creces, ganándose el respeto del vestuario y la confianza de la afición. Sin embargo, el inicio de la nueva temporada ha traído cambios que afectan directamente a su rol en el equipo.

La irrupción de Jofre Torrents, un factor clave

El Barça ha decidido apostar por Jofre Torrents, otra joven promesa que ha causado sensación durante la pretemporada. Torrents ha sido una de las grandes notas positivas de los amistosos veraniegos, y todo apunta a que irá entrando en la rotación del primer equipo de forma progresiva.

Este escenario deja a Gerard Martín como tercera opción en el lateral izquierdo, una posición incómoda para un jugador que ha demostrado estar preparado para asumir responsabilidades en un equipo de primer nivel. Su rol ha quedado en entredicho, y esto ha llamado la atención de varios clubes.

Más de 10 millones por un jugador de futuro

La Premier ha puesto los ojos en Gerard Martín, valorando su experiencia en el Barça y su adaptación a la élite con solo 20 años. Algunos clubes estarían dispuestos a ofrecer cifras superiores a los 10 millones de euros por su traspaso, una cantidad que el Barça considera interesante en el actual contexto económico.

Aunque el jugador no ha pedido salir, en su entorno no se descarta un cambio de aires si se confirma que no tendrá minutos relevantes durante la temporada. Gerard está abierto a crecer en otro proyecto, siempre que se trate de una liga competitiva y un equipo que le garantice continuidad.

El Barça está dispuesto a negociar

En clave blaugrana, la postura es clara: si llega una oferta que satisfaga tanto al jugador como al club, no se le pondrán trabas para salir. La dirección deportiva necesita aligerar la masa salarial para inscribir fichajes y considera que una venta en torno a los 12 millones por un jugador formado en casa sería beneficiosa en todos los aspectos.

Además, en el club se tiene plena confianza en el crecimiento de Jofre Torrents, quien ha dejado muy buenas sensaciones y podría cubrir con garantías el rol de segundo lateral izquierdo.

La decisión, inminente

El mercado avanza y el Barça quiere resolver la situación de Gerard antes del inicio de LaLiga. El jugador se entrena con normalidad, pero es consciente de que su futuro se decidirá en cuestión de días. La posibilidad de continuar existe, pero solo si se le garantiza un rol más estable. De lo contrario, el traspaso es una opción real y cercana.

Y ahora, por fin, se han conocido los nombres de los clubes interesados en fichar a Gerard Martín: el Brighton, que busca reforzar su defensa con perfiles técnicos y jóvenes; el Brentford, muy atento al mercado español en las últimas temporadas; y el Bournemouth estaría dispuesto a llegar hasta los 12 millones.

Tres clubes de la Premier League dispuestos a pujar por un lateral que ha demostrado estar listo para dar el salto. La decisión final está cada vez más cerca.