Gente del Real Madrid deja sin palabras a Álvarez de Mon por criticar a Joan Garcia

El empate entre Rayo Vallecano y Barça (1-1) ha dejado varios focos de análisis, aunque uno ha destacado con claridad. En el minuto 12, Ratiu apareció libre en el área y remató casi a placer, pero Joan García reaccionó con una parada antológica. Esa intervención ha sostenido al Barça en los peores minutos. Y eso sólo ha sido el inicio de una actuación memorable. Esta acción en concreto ha desatado un intenso debate entre periodistas y aficionados en redes sociales.

Ramón Álvarez de Mon cuestiona la jugada y provoca debate

El periodista Ramón Álvarez de Mon lanzó una pregunta directa: ¿es mérito del guardameta o error de Ratiu? Su comentario abrió rápidamente la discusión y generó respuestas divididas. Parte de la afición del Real Madrid consideró que el disparo había sido demasiado centrado, lo que facilitó la parada. Sin embargo, otros destacaron la rapidez del portero azulgrana para cubrir portería y evitar el 1-0 en un momento crítico.

Incluso algunos aficionados reconocieron el mérito absoluto de Joan García, calificando la estirada como “una intervención brutal” e insistiendo en que Ratiu ejecutó bien. Al fin y al cabo, su disparo iba entre los tres palos; aunque también es cierto que más centrado de lo que la acción demandaba.

| Canva

Otros han defendido una visión intermedia, señalando que hubo tanto mérito del portero como confianza excesiva del lateral al creer que empujar la pelota sería suficiente para marcar. También hubo quienes restaron importancia a la acción al asegurar que el disparo fue demasiado previsible y fue directo al cuerpo del guardameta.

Joan García, protagonista indiscutible en un Barça superado

Más allá del debate puntual, Joan García completó un partido monumental en Vallecas. Fue elegido MVP tras realizar seis paradas, tres de ellas con valor de gol, que evitaron la derrota del Barça. El Rayo Vallecano dominó en la segunda mitad y acumuló mejores estadísticas ofensivas, pero se topó una y otra vez con un portero en claro estado de gracia. Ha sido su primera gran actuación defendiendo la portería culé.

La diferencia de intensidad entre los equipos fue evidente, aunque el guardameta catalán mantuvo a los azulgranas con vida hasta el final.

La controversia sobre su primera parada refleja lo difícil que resulta valorar actuaciones de este nivel. Mientras algunos se empeñan en señalar fallos ajenos, lo cierto es que Joan García sostuvo al Barça en un escenario hostil. Con sus intervenciones evitó que el Rayo se llevara un triunfo merecido y, pese a las críticas, fue el gran protagonista de la tercera jornada de LaLiga.