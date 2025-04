Gavi parla clar i revoluciona el Barça: 'Hi ha molta gent que...'

La sala de premsa de Sant Joan Despí ha viscut aquest dimarts una d'aquelles rodes de premsa que no passen desapercebudes. En la prèvia de l'enfrontament entre el FC Barcelona i el Borussia Dortmund pels quarts de final de la Champions League, ha estat Gavi l'encarregat de parlar davant dels mitjans. I, fidel al seu estil, el migcampista andalús no s'ha guardat absolutament res.

Regressió després d'una lesió complicada

Gavi travessa un moment especial en la seva carrera. Després de superar una greu lesió que l'ha mantingut apartat durant diversos mesos, el jugador del planter blaugrana ha tornat amb força, encara que no sense dificultats. Ell mateix ha reconegut que s'està adaptant de nou al ritme competitiu i que encara no ha recuperat del tot el protagonisme que solia tenir a l'equip. “És veritat que no estic tenint un paper tan important, però és normal perquè vinc d'una llarga lesió. Estic molt feliç de la recuperació que he tingut”, ha explicat.

Tot i no estar al cent per cent, el jugador ha mostrat la seva habitual entrega en cada minut sobre el terreny de joc. I encara que és conscient que no pot disputar tots els partits com abans, la seva mentalitat continua sent la mateixa: treball constant, lluita i fidelitat al club que el va veure créixer.

Confiança plena amb Hansi Flick

Un altre dels punts clau de la compareixença ha estat la seva relació amb el tècnic alemany. Lluny de les especulacions, Gavi ha volgut deixar clar que l'entesa amb Hansi Flick és total. “Hansi i jo estem molt connectats, ens entenem molt bé. Ell entén que vinc d'una greu lesió i que costa tornar després d'un any parat. Però per a mi, la meva temporada està sent espectacular i Hansi confia molt en mi”, ha remarcat amb un somriure.

A més, no ha amagat el seu desig de romandre al club durant tota la seva carrera: “És clar que m'agradaria retirar-me al Barça, però mai se sap. En el futbol poden passar moltes coses, hi ha lesions... però ho signaria ara mateix”.

El seu missatge, sense censura, per als crítics

I quan semblava que tot quedaria en declaracions diplomàtiques, Gavi ha deixat anar la frase que ha corregut com la pólvora a xarxes i mitjans: “Molta gent es pensa que no sé jugar a futbol i no tenen ni puta idea”. Amb aquesta contundència, el jugador ha volgut respondre a aquells que l'etiqueten únicament com un jugador físic, sense valorar el seu talent tècnic ni la seva visió de joc. “És veritat. És comprensible, cadascú pensa el que vol i està bé”, ha matisat amb cert sarcasme, mentre els periodistes presents no han pogut evitar deixar anar alguna rialla davant la seva espontaneïtat.

Una vegada més, Gavi demostra que no només parla clar sobre la gespa, sinó també davant dels micros. Perquè, com ell mateix afirma, la seva manera de ser no canviarà. I molt menys quan se sent qüestionat.