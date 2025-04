Primer va voler a Gavi i ara Luis Enrique es fixa en un altre futbolista del Barça

En el futbol, les finestres de fitxatges sempre porten amb si un joc de silencis, interessos ocults i moviments estratègics que, moltes vegades, es decideixen als despatxos abans que al terreny de joc. I en aquesta ocasió, els focus apunten a una operació que podria sacsejar tant LaLiga com la Ligue 1.

Un dels jugadors més prometedors de la plantilla del FC Barcelona està sent objecte de desig per part del Paris Saint-Germain. Sota la batuta de Luis Enrique, el club parisenc està remodelant el seu projecte amb vistes al futur, apostant per futbolistes joves, explosius i amb experiència en grans escenaris. I tot indica que un d'ells milita actualment al Camp Nou.

| Canva Creative Studio, FCB, Real Madrid, XCatalunya

Luis Enrique vol talent jove per al seu nou PSG

El tècnic asturià no ha amagat la seva intenció de construir un equip més dinàmic, més versàtil, i amb una base de jugadors capaços de marcar diferències tant en atac com en defensa. Després de la seva experiència en la selecció espanyola, Luis Enrique valora especialment els jugadors que puguin adaptar-se a diversos registres tàctics, que dominin la possessió, però també tinguin capacitat de desequilibri i profunditat.

Amb el PSG en plena transició i la sortida imminent d'algunes de les seves estrelles veteranes, el club francès es prepara per a una renovació de fons. I per a això, ha posat els seus ulls en un perfil que encaixa perfectament amb els seus plans. Un jugador que no només ha destacat pel seu rendiment, sinó que a més representa el nou model de pedrera que el Barça vol protegir... encara que no sempre pot retenir.

| XCatalunya, @FCBarcelona

El Barça, entre la fidelitat al projecte i la necessitat econòmica

Des dels despatxos del FC Barcelona s'insisteix que la seva prioritat és blindar les joves promeses que han sorgit de La Masia, que representen la identitat del club i el seu futur immediat. No obstant això, la realitat econòmica de l'entitat continua sent delicada. Qualsevol oferta de gran magnitud obliga a fer números.

Per això, encara que la voluntat és mantenir els seus joves talents, no es descarta escoltar propostes si aquestes superen certes xifres. I el PSG, recolzat pel seu múscul financer, estaria disposat a obrir la cartera si el jugador dona el vistiplau. En l'entorn del futbolista, per ara, impera la cautela. Hi ha concentració màxima en acabar la temporada, però també certa curiositat davant el que s'està coent a París.

Una joia culé sota amenaça... i ara sabem el seu nom

Durant setmanes s'ha especulat sobre quin jugador blaugrana estaria en l'òrbita del PSG. Un perfil jove, elèctric, amb capacitat ofensiva i futur assegurat. I ara, finalment, ha sortit a la llum: Alejandro Balde.

El lateral esquerre, canterà del Barça, ha estat assenyalat per Luis Enrique com una prioritat absoluta per reforçar la defensa del conjunt parisenc. La seva projecció, el seu desvergonyiment en atac i la seva progressió meteòrica a LaLiga el converteixen en una peça molt cobejada.

Si el PSG aconsegueix convèncer-lo i el Barça no pot resistir-se econòmicament, podríem estar davant d'un dels grans bombes del pròxim mercat de fitxatges. Perquè de vegades, el futur d'un club no es juga en 90 minuts... sinó en una signatura.