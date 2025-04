Gavi habla claro y revoluciona el Barça: 'Hay mucha gente que...'

La sala de prensa de Sant Joan Despí ha vivido este martes una de esas ruedas de prensa que no pasan desapercibidas. En la previa del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund por los cuartos de final de la Champions League, ha sido Gavi el encargado de hablar ante los medios. Y, fiel a su estilo, el centrocampista andaluz no se ha guardado absolutamente nada.

Regreso tras una lesión complicada

Gavi atraviesa un momento especial en su carrera. Tras superar una grave lesión que lo ha mantenido apartado durante varios meses, el canterano azulgrana ha regresado con fuerza, aunque no sin dificultades. Él mismo ha reconocido que está adaptándose de nuevo al ritmo competitivo y que aún no ha recuperado del todo el protagonismo que solía tener en el equipo. “Es verdad que no estoy teniendo un papel tan importante, pero es normal porque vengo de una larga lesión. Estoy muy feliz de la recuperación que he tenido”, ha explicado.

A pesar de no estar al cien por cien, el jugador ha mostrado su habitual entrega en cada minuto sobre el terreno de juego. Y aunque es consciente de que no puede disputar todos los partidos como antes, su mentalidad sigue siendo inquebrantable: trabajo constante, lucha y fidelidad al club que lo vio crecer.

Confianza plena con Hansi Flick

Otro de los puntos clave de la comparecencia ha sido su relación con el técnico alemán. Lejos de las especulaciones, Gavi ha querido dejar claro que el entendimiento con Hansi Flick es total. “Hansi y yo estamos muy conectados, nos entendemos muy bien. Él entiende que vengo de una grave lesión y que cuesta volver después de un año parado. Pero para mí, mi temporada está siendo espectacular y Hansi confía mucho en mí”, ha remarcado con una sonrisa.

Además, no ha ocultado su deseo de permanecer en el club durante toda su carrera: “Claro que me gustaría retirarme en el Barça, pero nunca se sabe. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, hay lesiones... pero lo firmaría ahora mismo”.

Su mensaje, sin censura, para los críticos

Y cuando parecía que todo quedaría en declaraciones diplomáticas, Gavi ha soltado la frase que ha corrido como la pólvora en redes y medios: “Mucha gente se piensa que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea”. Con esta contundencia, el jugador ha querido responder a quienes lo etiquetan únicamente como un jugador físico, sin valorar su talento técnico ni su visión de juego. “Es verdad. Es entendible, cada uno piensa lo que quiere y está bien”, ha matizado con cierto sarcasmo, mientras los periodistas presentes no han podido evitar soltar alguna carcajada ante su espontaneidad.

Una vez más, Gavi demuestra que no solo habla claro sobre el césped, sino también frente a los micros. Porque, como él mismo afirma, su forma de ser no va a cambiar. Y mucho menos cuando se siente cuestionado.