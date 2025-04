Un dels màxims perills per al Reial Madrid s'ofereix gratis al Barça

Mentre els focus del món del futbol se centren aquesta nit a l'Emirates Stadium per a un duel d'altura entre l'Arsenal i el Reial Madrid, als despatxos d'alguns grans clubs es couen operacions que podrien alterar el pròxim mercat de fitxatges. Un dels protagonistes de l'encontre té totes les paperetes per ser un dels noms més cobejats de l'estiu... i el seu futur podria passar pel Camp Nou.

Als seus 31 anys, aquest jugador acumula experiència a LaLiga, ha estat internacional més de 50 vegades amb el seu país i és titular en un dels equips més sòlids de la Premier League. No obstant això, el seu contracte finalitza en només tres mesos i, a dia d'avui, segueix sense renovar.

Un perfil que encaixa en l'estil Barça

Des de l'entorn del FC Barcelona s'ha seguit de prop la seva evolució. No és per menys: la seva polivalència tàctica, la seva capacitat per recuperar pilotes i la seva maduresa en el maneig del joc el converteixen en una autèntica oportunitat de mercat. Pot actuar com a pivot defensiu, acompanyant un interior ofensiu, o fins i tot adaptar-se al lateral dret, una posició en la qual ja ha demostrat solvència aquesta mateixa temporada.

El jugador ha encaixat bé en els esquemes del seu actual entrenador, que ha aprofitat la seva versatilitat per cobrir baixes importants en defensa, i fins i tot enfrontar-se amb garanties a atacants del calibre de Luis Díaz. Aquest curs, acumula més de 35 titularitats en totes les competicions, inclosos diversos partits clau a la Champions League.

Un interès mutu que podria materialitzar-se aviat

Segons ha pogut saber Mundo Deportivo, el futbolista ja ha mostrat la seva predisposició a fer un nou pas en la seva carrera i contempla molt seriosament la possibilitat de fitxar pel Barça. El club blaugrana, conscient de les limitacions econòmiques que arrossega, el valora com una opció estratègica pel seu cost zero en traspàs i la seva experiència contrastada.

No obstant això, hi ha obstacles. La plantilla actual compta amb joves promeses com Marc Casadó i Marc Bernal i un pilar com Frenkie de Jong que, malgrat els rumors, no té intenció d'abandonar el club. Només una sortida inesperada o la recerca d'un relleu per a Jules Koundé al lateral dret podrien obrir-li espai de manera clara.

I per fi, el nom que tots esperaven

El jugador en qüestió, que aquesta nit s'enfrontarà al Reial Madrid en un dels duels més esperats de quarts de final, no és altre que Thomas Partey. El migcampista ghanès de l'Arsenal, ex de l'Atlètic de Madrid, té al Barça com un dels seus destins favorits si finalment surt del club londinenc. El seu perfil encaixa, el context acompanya i les cartes estan sobre la taula. Només falta que algú faci el primer moviment.