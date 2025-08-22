Gabi ho consulta amb el coixí: 6 possibles centrals per al Real Zaragoza

L'inici de temporada no ha portat bones notícies per al Real Zaragoza en matèria defensiva. Les lesions i la manca d'efectius han obligat Gabi Fernández a improvisar en el primer partit de lliga, alineant laterals reconvertits en centrals per poder acabar el partit. La derrota davant la Real Sociedad B va encendre les alarmes i va evidenciar la necessitat urgent de reforçar la rereguarda.
La situació no és nova. Des que va començar l'estiu, la direcció esportiva liderada per Txema Indias ha treballat a la recerca d'incorporacions. Tanmateix, la delicada economia del club ha complicat qualsevol operació. Alguns futbolistes han rebutjat la proposta per motius salarials i això ha deixat els aragonesos sense tancar fitxatges clau a la rereguarda.
El problema es va agreujar amb la lesió de Sebastian Kosa, operat de menisc, i la baixa inesperada de Tachi abans del duel a Donosti. A això s'hi van afegir els problemes físics d'Aleksandar Radovanovic, substituït durant el partit. Amb aquest panorama, Gabi es va veure obligat a reestructurar la defensa i confiar en solucions d'urgència que no van resultar efectives.
Sis noms a l'agenda de Txema Indias
Segons va informar El Desmarque, el Real Zaragoza gestiona fins a sis opcions per apuntalar el centre de la defensa. Una llista variada que combina futbolistes amb experiència al futbol espanyol amb alternatives internacionals.
Pablo Ínsua és una de les possibilitats més avançades. El Granada podria donar-li la carta de llibertat i obrir-li la porta de sortida tot i haver tingut minuts en el debut de lliga. Un altre cas és el de Nikola Maras, del Deportivo Alavés. L'operació sembla complicada perquè els babazorros només acceptarien un traspàs, tot i que tot dependrà de si troben un substitut.
Al futbol asturià també apareix Oier Luengo. El central del Real Oviedo podria sortir si els carbayons incorporen un recanvi després de reforçar la seva rereguarda amb Eric Bailly. La bona relació entre ambdós clubs després de diversos moviments aquest estiu manté viva l'opció.
Alternatives internacionals i agents lliures
El mercat internacional ofereix també oportunitats interessants. Joao Silva, del Sport Recife, podria arribar en qualitat de cedit. El Real Zaragoza ja ha mostrat interès en el portuguès, que busca minuts a Europa. Un altre nom és Tomás Avilés, actual jugador de l'Inter de Miami. El central argentí compta amb l'aval de Jorge Mas, vinculat al club estatunidenc, i a més pot desenvolupar-se com a migcentre defensiu.
La llista es completa amb Pablo Martínez, que es troba lliure després d'acabar el seu contracte amb el Deportivo. La seva experiència i disponibilitat immediata el converteixen en una opció atractiva per cobrir l'urgència de Gabi Fernández.
La necessitat de fitxar almenys un central és evident. Gabi ha insistit en diverses ocasions que l'equip ha de reforçar aquesta posició si vol ser competitiu a LaLiga Hypermotion. Amb dues setmanes per davant, Txema Indias té el repte de tancar una o dues operacions que permetin al Real Zaragoza estabilitzar la seva defensa.