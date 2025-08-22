Gabi lo consulta con la almohada: 6 posibles centrales para el Real Zaragoza

El inicio de temporada no ha traído buenas noticias para el Real Zaragoza en materia defensiva. Las lesiones y la falta de efectivos han obligado a Gabi Fernández a improvisar en el primer partido liguero, alineando a laterales reconvertidos como centrales para poder terminar el encuentro. La derrota frente a la Real Sociedad B encendió las alarmas y evidenció la necesidad urgente de reforzar la zaga.

La situación no es nueva. Desde que comenzó el verano, la dirección deportiva liderada por Txema Indias ha trabajado en busca de incorporaciones. Sin embargo, la delicada economía del club ha complicado cualquier operación. Algunos futbolistas han rechazado la propuesta por motivos salariales y eso ha dejado a los aragoneses sin cerrar fichajes clave en la retaguardia.

El problema se agravó con la lesión de Sebastian Kosa, operado de menisco, y la baja inesperada de Tachi antes del duelo en Donosti. A ello se sumaron los problemas físicos de Aleksandar Radovanovic, sustituido durante el partido. Con este panorama, Gabi se vio obligado a reestructurar la defensa y confiar en soluciones de urgencia que no resultaron efectivas.

| Real Zaragoza

Seis nombres en la agenda de Txema Indias

Según informó El Desmarque, el Real Zaragoza maneja hasta seis opciones para apuntalar el centro de la defensa. Una lista variada que combina futbolistas de experiencia en el fútbol español con alternativas internacionales.

Pablo Ínsua es una de las posibilidades más avanzadas. El Granada podría darle la carta de libertad y abrirle la puerta de salida pese a haber tenido minutos en el debut liguero. Otro caso es el de Nikola Maras, del Deportivo Alavés. La operación parece complicada porque los babazorros solo aceptarían un traspaso, aunque todo dependerá de si encuentran un sustituto.

En el fútbol asturiano también aparece Oier Luengo. El central del Real Oviedo podría salir si los carbayones incorporan un recambio tras reforzar su zaga con Eric Bailly. La buena relación entre ambos clubes tras varios movimientos este verano mantiene viva la opción.

Alternativas internacionales y agentes libres

El mercado internacional ofrece también oportunidades interesantes. Joao Silva, del Sport Recife, podría llegar en calidad de cedido. El Real Zaragoza ya ha mostrado interés en el portugués, que busca minutos en Europa. Otro nombre es Tomás Avilés, actual jugador del Inter de Miami. El central argentino cuenta con el aval de Jorge Mas, vinculado al club estadounidense, y además puede desenvolverse como mediocentro defensivo.

La lista se completa con Pablo Martínez, que se encuentra libre tras terminar su contrato con el Deportivo. Su experiencia y disponibilidad inmediata lo convierten en una opción atractiva para cubrir la urgencia de Gabi Fernández.

La necesidad de fichar al menos un central es evidente. Gabi ha insistido en varias ocasiones en que el equipo debe reforzar esa posición si quiere ser competitivo en LaLiga Hypermotion. Con dos semanas por delante, Txema Indias tiene el reto de cerrar una o dos operaciones que permitan al Real Zaragoza estabilizar su defensa.