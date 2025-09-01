Gabi celebra los nuevos fichajes del Rayo: El Real Zaragoza quiere pescar en Vallecas

El cierre se acelera en Vallecas con partidos cada tres días y margen mínimo. La planificación asume la fase de Conference League y una Liga que empieza exigente. El equipo suma cuatro puntos tras tres jornadas y necesita fondo de armario inmediato. La dirección deportiva ha priorizado dos posiciones para sostener la carga competitiva del otoño. En este contexto, el Real Zaragoza mueve ficha para hacerse con dos jugadores de la plantilla del Rayo.

Dos necesidades claras: un guardameta competitivo y un delantero autosuficiente

El club quiere un portero preparado para rotar sin bajar prestaciones y un punta capaz de fijar, descargar y atacar área. La primera incorporación debe elevar la competencia bajo palos y permitir descansos. La segunda apunta a un perfil potente al espacio, con gol y trabajo sin balón para activar a los extremos.

Vallecas ha activado operaciones que también mueven piezas fuera, y por esta razón el Zaragoza podría tener una gran oportunidad para hacerse con las dos piezas que tanto ansía.

| Real Zaragoza

Efecto dominó: movimientos en Vallecas con impacto en Zaragoza

El Rayo ya tiene un fichaje cerrado. El delantero brasileño, Alemao, tiene acuerdo avanzado para llegar traspasado por 5,5 millones, con un porcentaje de plusvalía reservado a su club de origen. Por otro lado, Íñigo Pérez ya tiene un nombre para su portería, el guardameta portugués Luis Maximiano.

Encaje táctico: lo que gana Íñigo Pérez y lo que busca Gabi

La llegada inminente de un nuevo portero al Rayo abre la salida de Dani Cárdenas al Zaragoza. Txema Indias acelera para cerrar al catalán y reforzar la plantilla de Gabi Fernández. El verano dejó muchas alternativas en la portería y llegó Adrián Rodríguez, pero faltaba experiencia inmediata.

Cárdenas tiene 28 años, 1,86 metros y contrato en el Rayo hasta 2027. Su tasación actual ronda 1,8 millones y acredita 900 minutos oficiales la pasada temporada. Disputó seis partidos de Liga y cuatro de Copa, con solo tres goles encajados. Ese perfil fiable competiría con Adrián Rodríguez y daría seguridad inmediata al Zaragoza.

| Canva

No sería el único movimiento con origen en el Rayo en estos días decisivos.El central Pelayo González figura en el radar blanquillo como opción de mercado. Ha contado muy poco para Íñigo Pérez y la dirección deportiva explora una cesión inmediata. La puja también incluye a Racing, Córdoba y Mirandés en LaLiga Hypermotion.

La hoja de ruta zaragocista pasa por priorizar dos puestos antes de cualquier tercer refuerzo. Gabi Fernández ha repetido que el equipo necesita un portero y un mediocentro. El objetivo es equilibrar la plantilla y sostener la ambición competitiva del proyecto.

Calendario y timing: 48 horas de vértigo y una hoja de ruta definida

El mercado baja la persiana el 2 de septiembre y las operaciones entran en su tramo decisivo. El Rayo necesita inscribir a tiempo para no hipotecar las rotaciones de Conference League. El Zaragoza, por su parte, pretende cerrar dos posiciones antes del próximo compromiso, y evaluar después un tercer movimiento si el mercado lo permite.