Un futbolista rechaza 42 millones de euros porque quiere ir al Barça a coste 0

La situación de Marcus Rashford en el Manchester United no podría ser más tensa. A sus 27 años, el delantero atraviesa un momento complicado en Old Trafford, donde no está contando para el técnico Ruben Amorim a pesar de ser uno de los mejores pagados de la Premier League. Esta desconexión con el entrenador ha llevado a que todo apunte hacia un cambio de aires en el mercado de invierno o, como mucho, en verano. Según informaciones recabadas de diferentes medios ingleses, el atacante habría tomado la decisión de cerrar esta etapa en Old Trafford de manera definitiva.

No se trata solo de un deseo personal. En una reciente entrevista con el periodista Henry Winter, Rashford confesó que se ve “listo para un nuevo desafío” y se refirió con tono de despedida al club que ha sido su casa durante tantos años: “Cuando me vaya, no habrá resentimiento. No habrá ningún comentario negativo por mi parte sobre el Manchester United. Así soy como persona”.

Unas palabras que evidencian el punto de no retorno en su relación con los ‘Red Devils’. En este contexto, sorprende que el atacante haya rechazado hasta tres ofertas cercanas a los 42 millones de euros al año provenientes del fútbol árabe. ¿La razón? El futbolista entiende que con 27 años —cumplirá 28 en octubre— aún tiene recorrido suficiente para seguir compitiendo en la élite europea y no quiere reducir su nivel enfrentándose a rivales de una liga de menor prestigio internacional.

La opción de fichar por el Barça

De acuerdo con portales como ‘TalkSport’ y ‘Daily Mail’, en la lista de deseos de Rashford figuran varios destinos, pero el que más le seduce es el FC Barcelona, a pesar de todas las dificultades económicas que arrastra el club blaugrana. El delantero sabe que su ficha actual, de las más altas en la Premier League, supone un obstáculo serio para encajar en el estricto límite salarial del Camp Nou. Sin embargo, su intención es clara: rebajar sus pretensiones, un escenario que seduce a Laporta y a la dirección deportiva culé, siempre atentos a oportunidades de mercado de este tipo.

Lo que se maneja a día de hoy es que el jugador quisiera aguantar en Manchester hasta el final de la temporada 2024/25 para marcharse libre, es decir, a coste cero, presumiblemente rumbo a un gigante de Europa. Tantas ganas tienen en Old Trafford de deshacerse de él que incluso algunos medios ya han aseverado que están dispuestos a darle la carta de libertad. El Barça, que históricamente ha sacado mucho partido de los fichajes a coste cero (recordemos casos como Memphis Depay o Andreas Christensen), considera el arribo de Rashford como una “operación estratégica” siempre y cuando se puedan aligerar los salarios más altos de la plantilla.

Otros posibles destinos y planes del United

Mientras tanto, otros destinos han emergido en forma de rumores. Se habla de Turquía e, incluso, de un intercambio con el Nápoles que implicaría a Victor Osimhen. Pero lo cierto es que, según las fuentes británicas, Rashford habría descartado a última hora marcharse a ligas menos competitivas por miedo a perder su condición de jugador de referencia en la selección inglesa.

Por su parte, el Manchester United, consciente de la voluntad del jugador, ha tanteado la posibilidad de negociar su salida por alguna cifra antes de que salga gratis. Sin embargo, Rashford ha sido taxativo: si no se materializa un traspaso que le seduzca, podría optar por agotar su contrato y finalizar su vínculo sin coste de traspaso. Bajo esa premisa, la oferta más tentadora que baraja su entorno es la del FC Barcelona, cuyo sueño pasa por incorporar a un atacante con su potencia, versatilidad y experiencia, y que llegaría a coste cero, pudiendo ajustarse a las complicadas finanzas blaugranas.