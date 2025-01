La UD Almería vol la cessió d'un futbolista del Girona

El mercat hivernal enfila la seva recta final, i diversos clubs apuren les seves opcions per reforçar les seves plantilles de cara al tram decisiu de la temporada. En aquests últims dies, els rumors i les informacions se succeeixen amb cada vegada més força, apuntant a moviments que poden alterar la dinàmica de més d'un equip. En aquest context, encara que no sembla que es tracti d'una operació senzilla, la direcció esportiva de la UD Almeria creu que encara pot aconseguir una cessió interessant.

Segons informava La Ser Almeria, aquest futbolista és Alejandro Francés, defensa de 22 anys que va arribar al Girona procedent del Real Zaragoza, i al qual Míchel Sánchez està donant bastants minuts malgrat no ser un fix indiscutible. La seva vinculació amb el conjunt gironí s'estén fins al juny de 2029, cosa que demostra la confiança del club en les seves capacitats a llarg termini. Però la UD Almeria considera que el defensa s'adaptaria molt bé al seu projecte, amb aspiracions d'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol.

| @gironafc

No és la primera vegada que l'entitat indàlica s'interessa pel jugador. Segons la mateixa font, la passada temporada ja van intentar fer-se amb els seus serveis, encara que l'operació no va cristal·litzar per diferents circumstàncies. Aquesta vegada, hi hauria una possibilitat de cessió fins a final de temporada, una fórmula que beneficiaria a totes les parts si s'assolís un acord raonable.

Una aposta de futur

El Girona, que es troba immers en la lluita per objectius importants, no veu amb mals ulls que el defensa continuï a Montilivi, ja que el tècnic confia en la seva aportació. No obstant això, el mateix Francés podria valorar l'opció d'anar a un equip com l'Almeria per gaudir de més minuts, sempre que la seva progressió no es vegi frenada. Amb la lliga de plata competint al màxim nivell, cada detall pot marcar la diferència en la recerca de l'ascens.

Per ara, no hi ha hagut cap informació rellevant més sobre el tema que indiqui un avanç en les negociacions. Ambdós clubs són conscients que el mercat hivernal requereix discreció i rapidesa, màxim a pocs dies del seu tancament. Si es produeix algun avanç, és probable que es conegui en les pròximes hores, quan es precipitin les negociacions i els despatxos bullin amb ofertes i contraofertes.

Per al Girona, Francés és una aposta de futur. L'aragonès acumula 1.055 minuts en el que va de curs, repartits entre LaLiga EA Sports, la Copa del Rei i la UEFA Champions League. Són xifres que revelen que Míchel veu en ell un recurs útil, tant en rotacions com en moments puntuals on es necessita solidesa defensiva.

En Lliga, ha disputat nou encontres, encara que en diverses convocatòries va estar a la banqueta i arrossega molèsties musculars que han limitat la seva participació. En Champions ha tingut l'oportunitat de jugar cinc partits, un balanç gens menyspreable per a un defensa encara jove. Tan sols en la Copa del Rei va aparèixer en una ocasió, ja que els gironins també gestionen esforços en el seu camí coper.