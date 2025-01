Albert Blaya dona confiança als culers: 'Probablement Cubarsí...'

L'entorn del FC Barcelona viu un dels moments més il·lusionants dels últims anys. L'afició, àvida de referents des de la defensa, observa amb expectació una jove promesa que s'està consolidant a passos de gegant. Aquest futbolista, amb tan sols 18 anys acabats de complir, ha captivat periodistes i analistes que el defineixen com un diamant en brut cridat a liderar l'eix de la defensa blaugrana.

Aquest jugador és Cubarsí, a qui el periodista Albert Blaya ha etiquetat com “probablement el millor central passador del planeta”. La seva afirmació, publicada a les xarxes socials, va acompanyada de dades que recolzen la seguretat i qualitat en la passada d'aquest defensor. El missatge de Blaya reflecteix una opinió cada vegada més estesa, sustentada en les estadístiques que està signant tant a la Champions com a LaLiga.

| Sofascore

Segons els registres d'aquesta temporada, el jove central presenta una mitjana de passades completades superior al 90% en ambdós tornejos. A la Champions, aconsegueix 75,9 passades per partit amb un 94% d'encert, i a LaLiga la xifra se situa en 74,0 passades amb el mateix nivell d'efectivitat. El desglossament d'aquests enviaments mostra un índex d'encert proper al 95% en camp propi i al voltant del 90% en camp contrari, cosa que indica una solidesa notable en la sortida de pilota.

Més que un simple central

Aquest defensa, a més, no es limita a jugar en curt, ja que executa amb èxit passades en llarg i globus que trenquen línies, amb una mitjana d'aproximadament quatre i un o dos per partit respectivament. Aquestes xifres reflecteixen que Cubarsí no tem arriscar quan albira oportunitats per llançar els seus companys a l'atac. De fet, la seva adaptació al primer equip ha estat tan meteòrica que alguns el comparen amb migcampistes de gran nivell per la seva visió de joc i capacitat de creació.

| FCB

Els números no es queden només en la precisió en la passada, ja que també registra assistències i ocasions clares creades, evidenciant la seva influència tant en la construcció del joc com en la finalització de jugades. A LaLiga porta dues assistències i fins a tres ocasions clares creades, xifres inusuals en un central tan jove. Aquest bagatge confirma que no només sap defensar, sinó que també aporta solucions ofensives.

Albert Blaya, en el seu tuit, va destacar que el central “ja no és que trobi el company, és que sembla un migcampista dels bons”. Aquest elogi resumeix a la perfecció la dualitat d'un jugador que, en plena adolescència, es desenvolupa amb la temprança d'un veterà. Per al barcelonisme, il·lusionat amb la idea de tenir un baluard a la defensa per als pròxims anys, aquestes paraules suposen un alè d'optimisme.

En un FC Barcelona que intenta recuperar el domini de joc en totes les competicions, comptar amb un central que aporti fiabilitat i sortida de pilota és un luxe. I si, a més, es tracta d'un canterà de 18 anys amb la confiança plena de periodistes especialitzats, el futur llueix encara més prometedor. Així, Cubarsí camina ferm en el seu objectiu de guanyar-se un lloc fix en la història blaugrana, mentre els culers observen amb esperança la seva progressió i els rivals prenen nota de la seva precoç grandesa.