Frenkie de Jong pot estar content, el Barça el va poder fitxar i ara ja és impossible

Els mercats de fitxatges d'estiu i hivern són molt actius. Cal aprofitar les gangues. Un jugador pot tenir un preu i, una temporada més tard, augmentar de valor. És important comprar barat per tenir un actiu destacat a la plantilla. I vendre'l car si algun equip està disposat a pagar el seu preu.

Alan Varela va arribar l'estiu del 2023 procedent de Boca Júniors. L'Oporto va pagar 8 milions d'euros per aconseguir un dels migcampistes més prometedors del panorama sud-americà. El jugador va tenir un rol important en la seva primera temporada a Europa. Va disputar 44 partits de 52 possibles i en 41 va ser titular. Ara pot costar molt més. Segons Transfermarkt, té un valor de mercat de 35 milions d'euros.

Va ser el tercer jugador més utilitzat la temporada passada per Sergio Conceiçao, amb el 72% dels minuts. Es tracta d'un migcampista defensiu que destaca, sobretot, per ser un gran recuperador. De fet, la temporada passada va tenir una mitjana de recuperacions força alta per partit, sent, la majoria d'aquestes, a camp rival. A part de les seves habilitats sense la pilota, també és un jugador complet en tasques ofensives.

És un dels encarregats d'organitzar els atacs del seu equip. És un migcampista que acostuma a fallar pocs passis al llarg dels partits. Precisament, la temporada passada va tenir un 90% d'encert en els seus passis i un 65% d'encert en els passis en llarg. Aquest any, Varela suma 21 partits, 19 dels quals com a titular. És el tercer jugador amb més minuts de l'Oporto.



Alan Varela va començar a fer les seves primeres passes a l'escola que el Barça tenia a la Ciutat de Buenos Aires i d'allà va fer el salt a Boca Júniors. Els dos clubs tenien un acord. Boca es podia endur futbolistes de l'escola i, a canvi, el club blaugrana tenia prioritat de fitxatge sobre els futbolistes més destacats del planter de Boca. El seu bon rendiment a Portugal ha provocat que clubs de renom s'estiguin pensant tirar la casa per la finestra i incorporar-lo.

| Boca Juniors

L'Oporto, conscient de tot això, es planteja estendre el contracte del jugador, el qual és vigent fins al 2028. Aquesta extensió, inclouria un augment de la seva clàusula de rescissió, la qual passaria dels 65 als 90 milions d'euros. Independentment de quin dels dos preus sigui, es convertirà en la venda més cara de la història del club.

Un dels equips que va mostrar un major interès va ser el Liverpool, qui buscava de manera desesperada un migcampista defensiu després del no de Zubimendi. A més, el representant del futbolista va assegurar que s'havia reunit amb el Manchester City, el Leipzig i l'Arsenal per tractar el seu futur. És important matisar que encara té 23 anys.



El migcampista argentí encara no ha estat convocat amb la selecció absoluta. Tampoc va anar als Jocs Olímpics de París, ja que l'Oporto es va negar a desprendre's d'un jugador tan important. Haurem de veure quin és el futur d'Alan Varela. El jugador s'ha adaptat molt bé a l'Oporto i tot fa pensar que durarà poc a Do Dragao. Serà un nom a tenir en compte, no només de cara als pròxims mercats de fitxatges, sinó també de cara al futur.