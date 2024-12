Se'n va del Real Zaragoza: Dos equips de Segona el volen

En uns dies comença el mercat de fitxatges d'hivern i els equips comencen a definir les seves prioritats. Els clubs de Segona Divisió estan especialment actius, buscant solucions que els permetin reforçar les seves plantilles. Entre ells, hi ha moviments destinats a millorar la defensa, una de les posicions més crítiques a mitja temporada.

En aquest context, Jair Amador, central del Real Zaragoza, podria canviar d'aires al gener. El jugador, de 35 anys, acaba el seu contracte al juny de 2025, i el club aragonès no descarta una sortida. L'operació beneficiaria econòmicament el Zaragoza, ja que podria obtenir un petit rèdit econòmic i alliberar-se d'una fitxa elevada. Al llarg d'aquesta temporada, Jair ha tingut un protagonisme molt limitat en els plans de Víctor Fernández. L'entrenador amb prou feines ha comptat amb ell a LaLiga Hypermotion, on ha disputat només 6 partits. Aquesta falta de minuts reflecteix que Jair no és una peça clau per al tècnic i que el club podria prescindir dels seus serveis sense massa complicacions. Falta per conèixer quins són els plans amb ell del nou tècnic que arribi a la banqueta saragossista per prendre una decisió final.

Mentrestant, Levante i Burgos CF han mostrat un clar interès en fer-se amb el jugador, segons han informat diversos mitjans especialitzats en l'actualitat esportiva. Ambdós clubs busquen reforçar la seva defensa durant el mercat hivernal i veuen en Jair Amador una opció atractiva. La seva experiència en la categoria i el seu perfil de jugador veterà el converteixen en un candidat ideal per aportar solidesa a la defensa.

Baralla entre Levante i Burgos

El Levante UD és un dels equips que més interès ha mostrat. La situació defensiva de l'equip granota necessita ajustos, i Jair encaixaria perfectament en l'esquema del tècnic. A més, el jugador guarda un vincle especial amb el club valencià, ja que va militar en el seu filial durant la temporada 2015/16. D'altra banda, el Burgos CF també se suma a la cursa pel defensa capverdià. El club castellà ja va intentar el seu fitxatge l'estiu passat, però no va aconseguir tancar l'operació. Ara, tornen a la càrrega amb la intenció de reforçar la seva plantilla i mantenir-se competitius en la lluita pels llocs alts de la taula.

La sortida de Jair Amador no seria una gran sorpresa per al Real Zaragoza. Encara que ha estat un jugador important en temporades passades, el seu rol ha canviat considerablement. El club està decidit a reorganitzar la seva defensa i planeja incorporar nous noms per a aquesta parcel·la. L'arribada d'un reforç, com Lekovic, podria ser clau per alliberar definitivament el central.

La fitxa de Jair és un altre dels factors que pesen en la decisió. Amb un contracte que s'estén fins a 2025, el seu salari suposa una càrrega important per al pressupost del Zaragoza. Alliberar aquest espai permetria al club dur a terme nous fitxatges i millorar altres posicions. Tant Levante com Burgos veuen en Jair Amador una aposta segura. La seva veterania i coneixement de la categoria el converteixen en una peça valuosa per a qualsevol equip que aspiri a millorar el seu rendiment defensiu.