Frenkie de Jong puede estar contento, el Barça lo pudo fichar y ahora ya es imposible

Los mercados de fichajes de verano e invierno son muy activos. Hay que aprovechar las gangas. Un jugador puede tener un precio y, una temporada más tarde, aumentar de valor. Es importante comprar barato para tener un activo destacado en la plantilla. Y venderlo caro si algún equipo está dispuesto a pagar su precio.

Alan Varela llegó el verano del 2023 procedente de Boca Júniors. El Oporto pagó 8 millones de euros para conseguir a uno de los centrocampistas más prometedores del panorama sudamericano. El jugador tuvo un rol importante en su primera temporada a Europa. Disputó 44 partidos de 52 posibles y en 41 fue titular. Ahora puede costar mucho más. Según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 35 millones de euros.

Fue el tercer jugador más utilizado la temporada pasada por Sergio Conceiçao, con el 72% de los minutos. Se trata de un centrocampista defensivo que destaca, sobre todo, para ser un grande recuperador. De hecho, la temporada pasada tuvo una media de recuperaciones bastante alta por partido, siente, la mayoría de estas, a campo rival. Aparte de sus habilidades sin la pelota, también es un jugador completo en tareas ofensivas.

Es uno de los encargados de organizar los ataques de su equipo. Es un centrocampista que acostumbra a fallar pocos pases a lo largo de los partidos. Precisamente, la temporada pasada tuvo un 90% de acierto en sus pases y un 65% de acierto en los pases en largo. Este año, Varela suma 21 partidos, 19 de los cuales como titular. Es el tercer jugador con más minutos del Oporto.



Alan Varela empezó a dar sus primeras pasas en la escuela que el Barça tenía en la Ciudad de Buenos Aires y de allá hizo el salto a Boca Júniors. Los dos clubes tenían un acuerdo. Boca se podía llevar a futbolistas de la escuela y, a cambio, el club azulgrana tenía prioridad de fichaje sobre los futbolistas más destacados del plantel de Boca. Su buen rendimiento en Portugal ha provocado que clubes de renombre se estén pensando tirar la casa por la ventana e incorporarlo.

El Oporto, consciente de todo esto, se plantea extender el contrato del jugador, el cual es vigente hasta el 2028. Esta extensión, incluiría un aumento de su cláusula de rescisión, la cual pasaría de los 65 a los 90 millones de euros. Independientemente de cuál de los dos precios sea, se convertirá en la venta más cara de la historia del club.

Uno de los equipos que mostró un mayor interés fue el Liverpool, quien buscaba de manera desesperada un centrocampista defensivo desprendido del no de Zubimendi. Además, el representante del futbolista aseguró que se había reunido con el Manchester City, el Leipzig y el Arsenal para tratar su futuro. Es importante matizar que todavía tiene 23 años.



El centrocampista argentino todavía no ha ido convocado con la selección absoluta. Tampoco fue a los Juegos Olímpicos de París, puesto que el Oporto se negó a desprenderse de un jugador tan importante. Tendremos que ver cuál es el futuro de Alan Varela. El jugador se ha adaptado muy bien en el Oporto y todo hace pensar que durará poco a Do Dragao. Será un nombre a tener en cuenta, no solo de cara los próximos mercados de fichajes, sino también de cara el futuro.