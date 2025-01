Frenkie de Jong ataca a la premsa catalana: 'La meva renovació...'

L'any 2024 quedarà en la memòria de Frenkie de Jong com "el període més difícil" de la seva carrera esportiva. Així ho ha confessat el migcampista neerlandès en una entrevista concedida a Voetbal International. A més de profunditzar en el difícil procés de recuperació del seu turmell, De Jong ha parlat clar sobre el seu futur contractual al Barça.

Posant de manifest un cert malestar amb la premsa catalana pel tractament mediàtic de la seva possible renovació. "La meva renovació de contracte és un tema per als diaris d'aquí, però per a mi no ho és", va assegurar amb contundència.

Mentre que els rumors continuen ressonant en territori culé, el futbolista se centra a reprendre la regularitat i a cuidar el seu turmell. El qual descriu com un factor a vigilar permanentment. "Al principi em despertava i el meu primer pensament era: 'Com està el turmell? S'ha inflat?', Ara gairebé he perdut ja aquesta sensació, però hauré de seguir donant-li cures especials"

Una temporada marcada per les lesions

Aquell esquinç al turmell que el va mantenir fora diverses setmanes no va ser el seu primer contratemps d'aquest tipus. L'ex de l'Ajax ja va patir una lesió el 2018, trencant-se el lligament de l'altre peu durant un entrenament.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

No obstant això, segons ell mateix reconeix, aquella dolència no va ser ni de lluny tan greu com l'actual. "Semblava una eternitat, va ser realment el període més difícil de la meva carrera. Hi va haver un moment semblant el 2018, però res a veure amb això"

Als seus 27 anys, De Jong adverteix que la recuperació total l'obligarà a estar pendent del seu turmell durant la resta de la seva carrera. Els tractaments i cures extra s'han convertit en part de la seva rutina diària.

A més, confessa que li va costar molt mentalment acceptar que havia de frenar. En un tram de la temporada en què el Barcelona —segons les estadístiques— necessitava més determinació al centre del camp.

Paraules clares sobre el seu futur

Un dels punts més candents de l'entrevista és la seva situació contractual. Frenkie finalitza contracte al juny de 2026, i el debat sobre la seva renovació torna a emergir cada vegada que la premsa catalana especula amb sortides i finances del club blaugrana. Per al neerlandès, aquestes "mogudes" periodístiques no influeixen en la seva presa de decisions:

"Vull jugar a futbol i després veuré què vol fer el club amb mi. Llavors decidiré el que vull fer, juntament amb el meu agent i la meva família"

El seu missatge va més enllà de la típica declaració d'intencions. Darrere s'endevina un toc d'atenció a aquells que asseguren que romandrà sempre al Barça únicament per motius extraesportius. De Jong s'encarrega de desmentir-ho:

"La gent pensa que vull quedar-me a Barcelona per sempre per la vida fora del futbol. Que és molt bona, però el més important continua sent el que passa al camp. Si sentís que no puc contribuir o que l'equip no pot competir, me n'aniria"

Ambicions no satisfetes

Amb quatre anys al Barça, De Jong admet haver-se quedat curt en títols: amb prou feines una Lliga, una Copa del Rei i una Supercopa. "Esperava almenys el doble", lamenta. L'autocrítica del futbolista evidencia les dificultats viscudes pel club en l'àmbit esportiu i institucional des del seu aterratge el 2019.

Per ara, el migcampista se centra a recuperar la seva millor versió i a ajudar l'equip en el tram crucial de la temporada. El futur, segons deixa clar, s'escriurà amb tranquil·litat i amb el seu entorn més proper.