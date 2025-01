Frenkie de Jong ataca a la prensa catalana: 'Mi renovación...'

El año 2024 quedará en la memoria de Frenkie de Jong como “el periodo más difícil” de su carrera deportiva. Así lo ha confesado el mediocampista neerlandés en una entrevista concedida a Voetbal International. Además de profundizar en el difícil proceso de recuperación de su tobillo, De Jong ha hablado claro sobre su futuro contractual en el FC Barcelona.

Sacando a relucir cierto malestar con la prensa catalana por el tratamiento mediático de su posible renovación. “Mi renovación de contrato es un tema para los periódicos de aquí, pero para mí no lo es”, aseguró con contundencia.

Mientras que los rumores continúan resonando en territorio culé, el futbolista se centra en retomar la regularidad y en cuidar su tobillo, el cual describe como un factor a vigilar permanentemente. “Al principio me despertaba y mi primer pensamiento era: '¿Cómo está el tobillo? ¿Se ha hinchado?'. Ahora casi he perdido esa sensación, pero tendré que seguir dándole cuidados especiales”.

Una temporada marcada por las lesiones

Aquel esguince en el tobillo que le mantuvo fuera varias semanas no fue su primer percance de este tipo. El ex del Ajax ya sufrió una lesión en 2018, rompiéndose el ligamento del otro pie durante un entrenamiento.

Sin embargo, según él mismo reconoce, aquella dolencia no fue ni de lejos tan grave como la actual. “Parecía una eternidad, fue realmente el periodo más difícil de mi carrera. Hubo un momento parecido en 2018, pero nada que ver con esto”.

A sus 27 años, De Jong advierte que la recuperación total le obligará a estar pendiente de su tobillo durante el resto de su carrera. Los tratamientos y cuidados extra se han convertido en parte de su rutina diaria.

Además, confiesa que le costó mucho mentalmente aceptar que debía frenar. En un tramo de la temporada en el que el Barcelona —según las estadísticas— necesitaba más determinación en el centro del campo.

Palabras claras sobre su futuro

Uno de los puntos más candentes de la entrevista es su situación contractual. Frenkie finaliza contrato en junio de 2026, y el debate sobre su renovación vuelve a emerger cada vez que la prensa catalana especula con salidas y finanzas del club blaugrana. Para el neerlandés, estas “movidas” periodísticas no influyen en su toma de decisiones:

“Quiero jugar al fútbol y después veré qué quiere hacer el club conmigo. Entonces decidiré lo que quiero hacer, junto con mi agente y mi familia”.

Su mensaje va más allá de la típica declaración de intenciones. Detrás se adivina un toque de atención a quienes aseguran que permanecerá siempre en el Barça únicamente por motivos extradeportivos. De Jong se encarga de desmentirlo:

“La gente piensa que quiero quedarme en Barcelona para siempre por la vida fuera del fútbol. Que es muy buena, pero lo más importante sigue siendo lo que pasa en el campo. Si sintiera que no puedo contribuir o que el equipo no puede competir, me iría”.

Ambiciones no satisfechas

Con cuatro años en el Camp Nou, De Jong admite haberse quedado corto en títulos: apenas una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa. “Esperaba por lo menos el doble”, lamenta. La autocrítica del futbolista evidencia las dificultades vividas por el club en lo deportivo y en lo institucional desde su aterrizaje en 2019.

Por ahora, el mediocentro se centra en recuperar su mejor versión y en ayudar al equipo en el tramo crucial de la temporada. El futuro, según deja claro, se escribirá con tranquilidad y con su entorno más cercano.