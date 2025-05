La frase viral de Hansi Flick sobre Szczesny abans del Clàssic

per Iker Silvosa

En vigílies d'un Clàssic que podria decidir gran part del títol de LaLiga, la tensió i les expectatives solen ser màximes, encara que mai falten moments de distensió que aconsegueixen alleugerir l'ambient. Això precisament va succeir en l'última roda de premsa de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, qui va protagonitzar una divertida anècdota sobre el porter titular blaugrana, Wojciech Szczesny.

Szczesny, un porter tranquil i peculiar

Preguntat sobre l'estat anímic de Szczesny abans del crucial duel davant el Real Madrid, Flick va sorprendre els periodistes amb una resposta tan honesta com inesperada: "Szczesny és més tranquil. De vegades fuma una mica, però ell és així", va dir entre rialles, deslligant també riallades entre els presents a la sala de premsa. El tècnic alemany va continuar afirmant que el porter polonès "està en l'edat adequada i està més relaxat", una declaració que ràpidament es va fer viral a les xarxes socials.

Encara que Flick ho va dir en to clarament humorístic, les seves paraules reflecteixen la personalitat relaxada del porter, conegut precisament per mantenir la calma fins i tot en els moments més tensos dels partits. Szczesny ha estat una peça clau en la defensa blaugrana aquesta temporada, consolidant-se com un dels pilars fonamentals de l'esquema de Flick.

| FCB

Flick confia plenament en la seva plantilla

Més enllà d'aquesta anècdota viral, l'entrenador del Barça va deixar clar el seu optimisme de cara a l'important duel contra el Real Madrid, que tindrà lloc aquest diumenge 11 de maig de 2025. "Estem bé. Després de la derrota a Milà no és fàcil, però fem les coses bé. Hem parlat sobre el que volem fer en aquestes dues setmanes", va explicar Flick, qui també va subratllar la necessitat de mostrar confiança i determinació per superar l'etern rival.

Sobre els dubtes al voltant de les titularitats de Robert Lewandowski i Alejandro Balde, Flick va confirmar que cap dels dos partirà d'inici. "Gerard Martín i la resta de jugadors ho estan fent molt bé. Cal anar amb compte, potser tinguin minuts a la segona part", va detallar.

Mentalitat forta i enfocament absolut en el Clàssic

El tècnic alemany també va parlar sobre el treball psicològic realitzat després de la dura eliminació europea. "Hem estat parlant sobre el que pensen, les seves sensacions... cal parlar-ho en grup. Tothom sap que en un Clàssic cal donar el cent per cent. El Real Madrid és un equip molt bo, necessitem l'afició", va manifestar.

Respecte a la situació a la taula, on el Barça avantatja en quatre punts al Madrid, Flick va assegurar que els seus jugadors no sortiran pensant en aquesta diferència. "Un Clàssic és un partit que els jugadors volen guanyar i sortim a guanyar tots, sense pensar en la taula", va afirmar.

Flick també va elogiar l'evolució de jugadors com Eric García i Gerard Martín. "Tots dos són molt professionals i han millorat molt. Trobarem a faltar Balde i és genial recuperar-lo, però estic content amb el rendiment de Gerard", va destacar, demostrant la plena confiança que diposita en el seu equip.

Així mateix, va ressaltar la importància del lideratge exercit per Íñigo Martínez, qui viu una temporada especialment brillant. "És increïble com ho ha fet. És un líder, se centra a guanyar i sempre pensa en positiu", va indicar Flick.