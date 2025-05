Fabrizio Romano ho confirma: El Barça perd el seu fitxatge somiat

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges del FC Barcelona sempre genera expectativa i debat, especialment quan es tracta de cobrir posicions clau que defineixen l'estil de joc blaugrana. Des de la marxa de Sergio Busquets, el club català no ha aconseguit trobar el jugador ideal que ocupi aquest rol vital de pivot defensiu. Molts noms han passat per l'òrbita del Barça, però un ha destacat per sobre de la resta, convertint-se en el desig absolut de Deco i de Joan Laporta.

El Barça porta diverses temporades buscant de manera urgent un migcampista defensiu de garanties. Després que Oriol Romeu no acabés de consolidar-se al nivell esperat, a la direcció esportiva han sonat noms importants com Guido Rodríguez del Betis i Amadou Onana de l'Everton. No obstant això, cap d'aquests intents va cristal·litzar a causa de diversos factors, des de l'econòmic fins a preferències esportives. Tampoc Joshua Kimmich, que seguirà a Baviera.

La situació financera del club culé ha suposat un gran impediment per realitzar operacions ambicioses al mercat. Malgrat aquestes limitacions, la directiva blaugrana contemplava una possible venda massiva que permetria afrontar fitxatges rellevants. En aquest context, el nom que més il·lusió despertava era el del migcampista Martín Zubimendi, actualment jugador de la Real Sociedad.

| RFEF

Martín Zubimendi és un dels futbolistes més sòlids i reconeguts de La Liga en la seva posició. El pivot basc ha brillat a la Real Sociedad amb números i rendiment excel·lents, acumulant una participació decisiva en el sistema tàctic del conjunt donostiarra. Amb contracte vigent fins al juny de 2027, la seva clàusula de rescissió de 60 milions d'euros era accessible per a clubs potents econòmicament.

Aquesta temporada ha estat clau en la seva carrera. Zubimendi ha rebutjat ofertes d'equips prestigiosos com el Liverpool i ha estat vinculat amb el Manchester City. El seu lideratge, intel·ligència tàctica i capacitat defensiva el van posicionar com un dels futbolistes més cotitzats del mercat europeu.

Fabrizio Romano confirma la pèrdua del fitxatge desitjat

Segons ha informat recentment el reconegut periodista italià Fabrizio Romano, l'Arsenal ja hauria assolit un acord verbal amb Martín Zubimendi per a la seva incorporació en el pròxim mercat d'estiu. Romano és categòric: el club londinenc activarà la clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, deixant el Barça sense opcions reals de negociació.

Zubimendi encaixa perfectament en l'esquema tàctic de Mikel Arteta, qui porta mesos seguint de prop el futbolista espanyol. A més, la sortida imminent de Thomas Partey obliga l'Arsenal a reforçar aquesta posició, oferint a Zubimendi la titularitat indiscutible al costat de Declan Rice i el seu excompany d'equip, Martin Odegaard.

Amb la pèrdua gairebé segura del fitxatge somiat, el Barça haurà d'activar plans alternatius. L'explosió i millora notable de Frenkie de Jong, juntament amb la prometedora irrupció de joves talents com Marc Casadó i Marc Bernal, alleuja parcialment aquesta necessitat immediata.

Tot i així, la directiva blaugrana manté la recerca activa d'alternatives al mercat per reforçar un centre del camp que, històricament, ha estat el motor de l'èxit culé. L'objectiu és clar: trobar una peça capaç d'assegurar equilibri defensiu i claredat en la sortida de la pilota.