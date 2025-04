La frase més surrealista de Juan Carlos Rivero a l'Atlètic de Madrid - Barça

En els últims anys, RTVE ha augmentat la seva aposta pel futbol. El grup de comunicació d'entitat pública compta amb els drets de moltes competicions que s'emeten en els seus canals oficials. A més dels partits de la selecció nacional, TVE i derivats retransmeten diverses de les eliminatòries de la Copa del Rei, així com campionats complets de seleccions.

Tot això ha posat en la palestra a Juan Carlos Rivero, el narrador principal de la cadena. És habitual que el periodista madrileny es torni en protagonista de les retransmissions. D'una banda, les seves equivocacions a l'hora d'identificar jugadors han donat peu a infinitat de memes que circulen principalment en xarxes socials com X. Però això no és l'únic.

Rivero ha adquirit un comportament periodístic una mica criticat per molts, ja que acostuma a brindar la seva opinió en moltes de les accions que es succeeixen. I això, quan juga la selecció, s'entén. No obstant això, quan es tracta d'un duel d'àmbit nacional entre dos clubs espanyols, les crítiques d'uns i altres, els que no se senten identificats amb el seu parer, són constants.

Munuera Montero, ferm

I ahir, en el duel de tornada de les semifinals de la Copa del Rei, va ocórrer una cosa així. El trencilla Munuera Montero va executar un pla de partit evident: no anava a deixar passar ni una. Això es va traduir en que al minut 13, l'Atlètic de Madrid ja comptava amb dos jugadors amonestats, César Azpilicueta i Rodrigo de Paul. Per a molts, mostrar una groga en minuts tan prematurs del duel és una decisió desencertada.

Ambdues targetes van néixer de dues accions defensives colchoneres, ambdues sobre Raphinha, que es van saldar amb un trepitjada. La falta era evident i ningú la va protestar. No obstant això, Juan Carlos Rivero es va mostrar reticent a que el col·legiat ensenyés la groga tant al defensa espanyol com al migcampista argentí. "Si van a treure groga per cada trepitjada, malament anem", va dir.

Però res més lluny de la realitat. El cert és que, per molt que fossin les primeres faltes comeses per ambdós jugadors, la seva duresa és extrema. De fet, la primera d'elles, la d'Azpi, va ser fins i tot revisada al VAR com a potencial expulsió. Una targeta taronja de manual. La de De Paul és cert que no connota agressivitat excessiva, però l'argentí arriba molt tard i la trepitjada, al turmell, és més que evident.

Per això, es considera sensat considerar que ambdues grogues, per molt aviat que succeïssin, estan més que ben mostrades. Per molt que l'elenc arbitral espanyol estigui sotmès a crítiques constants pels seus incessants errors, al Cèsar el que és del Cèsar. Munuera Montero va estar, reglament en mà, encertat amonestant aquests jugadors de l'Atleti.

Al final, el xoc es va resoldre amb fins a vuit targetes grogues, cinc per als madrilenys i tres per als catalans. Cap dels culers amonestats estava apercebut, per la qual cosa el Barça no comptarà amb baixes per sanció per a la gran final del pròxim 26 d'abril a La Cartuja davant el Real Madrid.