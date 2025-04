L'Alabès vol un dels cracks de Segona Divisió: Coudet el demana

El Deportivo Alavés ja planifica la pròxima temporada, buscant enfortir la seva plantilla especialment en la parcel·la ofensiva. Encara que el rendiment golejador del veterà Kike García ha estat important per mantenir vives les seves esperances a Primera Divisió, des de la direcció tècnica reconeixen la necessitat d'incorporar sang nova a l'atac. La permanència serà clau per tancar operacions estratègiques com la que recentment ha sol·licitat el seu entrenador, Eduardo 'Chacho' Coudet.

Actualment, el conjunt babazorro viu una campanya irregular on la lluita per la permanència centra tota la seva atenció. Malgrat comptar amb un atac que ha tingut moments brillants gràcies a Kike García, el davanter ja supera la barrera dels 30 anys, i el seu rendiment a llarg termini genera dubtes al club. Per això, Coudet ha posat sobre la taula la petició d'incorporar un davanter contrastat, que aporti frescor i efectivitat a l'equip. Segons Fichajes.net, l'elegit és Lucas Boyé.

| Granada CF

L'argentí és actualment un dels grans referents ofensius del Granada a Segona Divisió. Amb la seva arribada, el club basc pretén afegir un perfil d'atacant amb experiència a Primera i amb un demostrat potencial golejador, quelcom imprescindible per sobreviure a la màxima categoria del futbol espanyol.

Lucas Boyé viu una temporada destacada a Segona Divisió, liderant l'atac del Granada amb números interessants: en 24 partits disputats ha aconseguit anotar 8 gols i repartir 4 assistències. A més, ha acumulat un total de 1801 minuts, la qual cosa reflecteix clarament la seva importància dins de l'esquema ofensiu de l'equip nassarí.

En la seva trajectòria prèvia a LaLiga amb equips com l'Elche, el Granada i el Celta de Vigo, Boyé també ha deixat números respectables. Ha disputat un total de 137 duels a Primera Divisió, anotant 27 gols i sumant 11 assistències. Aquests registres evidencien la seva capacitat per competir al màxim nivell, encara que també han suscitat crítiques per la seva irregularitat en determinades temporades.

Coudet aposta fort per Boyé

El tècnic argentí de l'Alavés, Eduardo Coudet, ha sol·licitat expressament el fitxatge de Lucas Boyé. El 'Chacho' valora especialment l'habilitat del davanter argentí per generar perill a prop de l'àrea rival, així com la seva capacitat per associar-se eficaçment amb altres jugadors en atac. Per a l'entrenador, Boyé seria el complement ideal que permetria a l'Alavés fer un salt de qualitat en l'ofensiva, especialment pensant en les pròximes temporades.

Boyé destaca per ser un davanter potent, capaç de jugar d'esquena a la porteria rival i amb una notable capacitat tècnica per resoldre situacions complicades. La seva experiència a Primera Divisió amb clubs com Elche i Celta assegura que podria adaptar-se ràpidament al sistema tàctic de Coudet, aportant no només gols, sinó també intel·ligència tàctica i profunditat.

Encara que l'interès és evident i confirmat, el fitxatge de Boyé per l'Alavés dependrà significativament del futur esportiu del club basc. La condició primordial serà mantenir la categoria a Primera Divisió, quelcom que encara està en joc.