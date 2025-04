Villarreal i Celta de Vigo competeixen per aconseguir la cessió d'un jugador del Barça

per Iker Silvosa

La temporada del FC Barcelona avança, i la situació d'alguns jugadors es complica a causa de l'escassa participació en partits oficials. Aquest és el cas d'un jove talent que, malgrat la seva prometedora arribada, amb prou feines ha tingut minuts per demostrar les seves capacitats. Davant aquesta situació, diversos equips de LaLiga han posat els seus ulls en ell per reforçar la seva plantilla de cara a la pròxima temporada.

El migcampista Pablo Torre va arribar al Barcelona amb l'etiqueta de jove promesa, però la falta d'oportunitats podria precipitar la seva sortida del club català. Torre necessita continuïtat i minuts per explotar definitivament, cosa que fins ara ni Xavi Hernández ni Hansi Flick li han pogut oferir, donades les circumstàncies competitives del primer equip.

Segons ha informat Fichajes.net, el jugador, conscient que la seva progressió depèn directament de la seva participació regular en l'elit, veu amb bons ulls una possible cessió, una fórmula que el Barça ja ha utilitzat amb èxit en altres ocasions. Aquest escenari sembla el més probable per a Torre, el desenvolupament del qual podria estancar-se si roman un altre any en un segon pla dins del conjunt blaugrana.

Durant l'actual campanya, Pablo Torre només ha participat en 14 duels oficials amb el FC Barcelona, sumant un total de 421 minuts en totes les competicions. A LaLiga ha disputat únicament 308 minuts repartits en 10 partits, aconseguint marcar 3 gols i aportar 1 assistència. Les seves participacions a la Copa del Rei (94 minuts) i a la UEFA Champions League (19 minuts) també han estat mínimes, evidenciant que la situació actual és insostenible per al seu creixement.

Aquests números reflecteixen clarament el poc protagonisme que ha tingut en els plans de Hansi Flick, sent superat en minuts fins i tot per jugadors amb rols secundaris. De fet, és el cinquè jugador del primer equip amb menys minuts, superat únicament per Héctor Fort, Pau Víctor i els lesionats Andreas Christensen i Marc Bernal.

Villarreal i Celta, atents a la seva situació

Dos clubs importants de Primera Divisió, Villarreal CF i RC Celta de Vigo, han mostrat un ferm interès a aconseguir la cessió del migcampista, tal com apuntava la font anteriorment esmentada. Ambdós equips veuen en Pablo Torre un futbolista capaç d'aportar creativitat i dinamisme als seus respectius centres del camp. A més, valoren especialment la seva joventut i el seu potencial de creixement, condicions ideals per encaixar en projectes que busquen consolidar-se en competicions europees i en posicions altes de LaLiga.

Per al Villarreal, l'arribada de Torre reforçaria una línia que busca rejovenir, mentre que el Celta pretén dotar de més talent i varietat ofensiva la seva medul·lar. La possibilitat de competir en equips establerts a Primera Divisió resulta especialment atractiva per al jugador, conscient que una bona temporada podria obrir-li novament les portes del primer equip del Barça en un futur proper.