Salta la sorpresa: L'elogi d'una periodista d''El Chiringuito' a Marc Casadó

per Pol Nadal

Borussia Dortumund i FC Barcelona estan disputant un dels millors partits de la jornada. Alemanys i catalans començaven la jornada amb 12 punts, amb quatre victòries i una derrota. Només el líder, el Liverpool, ha aconseguit el ple de victòries. Els alemanys van ensopegar amb el Reial Madrid (5-2) a la jornada 3 i el Barça es va deixar els tres punts a la primera jornada, davant del Mònaco (2-1).

El partit podria ser una final anticipada, perquè tots dos conjunts estan passant per un excel·lent nivell de forma. Des d'aquest diari, hem analitzat la tàctica sorpresa dels germànics, amb un sistema canviant en defensa i en atac. Els de Hansi Flick, malgrat algunes ensopegades a la Lliga, a la màxima competició europea estan complint amb solvència.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El partit ha començat amb un gol de Raphinha al minut 52. Ha empatat Guirassy de penal al minut 60. S'ha avançat el FC Barcelona mitjançant Ferran Torres al minut 75, però aviat ha empatat de nou Guirassy, al minut 78. Finalment, una altra vegada Ferran, ha posat el 2-3 definitiu al minut 85.

Gran partit de Marc Casadó

Un dels millors del partit ha estat Marc Casadó. El català s'ha consolidat al centre del camp blaugrana i és un dels fixos als onzes de Hansi Flick. Al costat de Pedri, ocupen la zona de creació en un clar 4-2-3-1. També són importantíssims en tasques defensives i estan posant les coses molt difícils a Frenkie de Jong perquè tingui minuts.

Marc Casadó defensa molt bé. Però no només això. També s'ha convertit en un assistent excel·lent a futbolistes com Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal o Robert Lewandowski, que juguen en posicions d'atac més avançades. És aviat per parlar del nou Sergio Busquets, però de moment està complint.

| Twitter, @MovistarFutbol

Elogis al 17 blaugrana

Les xarxes socials s'han omplert d'elogis i comentaris positius per a Marc Casadó. Unes paraules d'admiració han arribat des d'una col·laboradora d''El Chiringuito', Carme Barceló. El tweet de la tertuliana és curt, però contundent. "Casadó és un GENI. Ho tinc fixat en el perfil però insisteixo"

El comentari de la periodista esportiva s'ha fet viral i els seus seguidors també han elogiat el jove jugador del FC Barcelona. Amb noms com Casadó, Pau Cubarsí, Fermín o Lamine Yamal, tenim uns anys de bon futbol assegurat.