Ara ja és oficial: La revolució del Barça que il·lusiona Jota Jordi

per Iker Silvosa

El Barça va tornar a somriure. Si bé és cert que el nivell dels blaugranes ha baixat respecte al començament de campanya i que les darreres setmanes han estat difícils, avui és un dia alegre. La victòria al Signal Iduna Park (2-3) d'ahir a la nit no fa més que demostrar que aquest equip pot realment presumir de ser un dels millors d'Europa en l'actualitat.

I ho pot fer perquè precisament habita a la segona plaça de la lligueta de la Champions League, a tan sols un passet de certificar el seu pas matemàtic als vuitens. I és que el duel d'ahir es va complicar per moments, moltes vegades a causa d'una autosuficiència defensiva que va donar ales al Dortmund, però el Barça va mostrar la força necessària per poder endur-se els tres punts. Recordem que l'elenc alemany no queia com a local en competició europea des de feia més de tres anys.

Qui, sens dubte, mereix emportar-se tots els afalacs no és cap altre que Hansi Flick, un altre cop encertadíssim en les substitucions. Valent com pocs, va donar entrada al criticat Ferran Torres, que acabaria sent diferencial després d'anotar un doblet. Alhora va entrar Fermín López, que va rematar a porta perquè el valencià pogués caçar el rebuig en la primera de les dianes.

| FCB

El Barça torna a ser temible

Sigui com sigui, i encara que el Barça no fos dominador absolut del xoc, el més important són els tres punts; l'important és tornar a ser temibles. I això és precisament allò que més agrada a l'entorn blaugrana. Després d'uns anys de tragèdia absoluta en competició europea, els catalans tornen a ser allà dalt i tornen a ser un d'aquells equips a què ningú no vol enfrontar-se.

Així mateix ho va destacar, per exemple, el periodista Jota Jordi al seu perfil de X, anteriorment Twitter. "El millor de les victòries a casa contra el Bayern i fora contra el Dortmund no són els punts… és que després de molts anys el Barça espanta i és respectat a Europa", proclamava. I és que la veritat és precisament el que ell mateix subratlla, que el Barça és capaç de mostrar-se fort en escenaris complicats.

Cal recordar que, encara que el curs passat van poder arribar als quarts de final de la Champions League, en els dos anys anteriors havien signat dues patacades tremendes. Tant a la 2021/22 com a la 2022/23 van ser eliminats de la màxima competició europea a la fase de grups i van haver de disputar l'Europa League. Però, per a més inri, tampoc els va anar gens bé al torneig de plata, no podent passar de quarts ni de setzens, respectivament.