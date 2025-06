El Barça vol un fitxatge a cost zero: Va jugar a l’Atlètic de Madrid

El FC Barcelona no atura el seu radar d'oportunitats al mercat de fitxatges. Encara que la direcció esportiva no té el migcampista com a prioritat aquest estiu, des d'Anglaterra ha sorgit una gran notícia que podria alterar els plans blaugrana. Segons informa el diari The Sun, el club català ha iniciat converses amb l'entorn d'un migcampista de la Premier League el contracte del qual acaba aquest mateix mes de juny.

Es tracta d'un jugador amb experiència a la Champions League, físic imponent, solvència tàctica i bon peu. Un perfil que encaixa amb el tipus de futbolista que Hansi Flick sol apreciar per controlar els partits des de la zona ampla. Aquest nou objectiu aportaria quelcom diferent: experiència contrastada i lideratge immediat

Un fitxatge sense cost, però amb condicions

L'operació, en principi, no implicaria traspàs, ja que el jugador acaba contracte. Tanmateix, no seria del tot gratuïta: el salari exigit està lluny dels estàndards actuals d'austeritat del Barça. Als seus 32 anys, el futbolista pretén signar el seu darrer gran contracte abans del declivi

Tot i això, Hansi Flick insisteix que el jugador encaixaria molt bé en el seu esquema, no només pel que aporta al camp, sinó per la seva capacitat d'adaptació tàctica i el seu recorregut en partits d'alta exigència. Comptar amb un migcampista veterà que ja ho ha viscut tot podria ser un alleujament per al tècnic alemany

L'interès no és nou, però sí més concret

Ja en etapes anteriors, el Barça havia seguit els passos d'aquest jugador, tot i que sense fer ofertes formals. Ara, sense clàusules pel mig i amb el jugador lliure, el club veu amb millors ulls reactivar aquest interès. Des de l'entorn del futbolista, però, asseguren que encara prioritza seguir al seu club actual, on ha estat important i té una vida familiar estable.

A més, no es pot descartar la pressió de l'Aràbia Saudita, on diversos clubs estan interessats a seduir-lo amb contractes milionaris. També ha sonat, tot i que amb menys força, un hipotètic retorn a LaLiga per vestir la samarreta de l'Atlético de Madrid, club on ja va militar amb èxit abans de fer el salt a Anglaterra

I els joves del Barça?

Aquest possible fitxatge ha aixecat certes inquietuds a la pedrera culer. Si el Barça incorpora un migcampista veterà, el gran perjudicat seria Marc Casadó, un jugador format a La Masia que havia començat a guanyar-se la confiança del primer equip. Tallar-li la progressió amb un fitxatge extern no seria una decisió fàcil

En cas de concretar-se, Deco i Flick hauran de justificar que aquesta arribada no bloqueja el desenvolupament de la pedrera, quelcom que Laporta ha promès respectar com a línia prioritària del seu mandat. No obstant això, si l'objectiu és competir per tot la pròxima temporada, alguns consideren imprescindible tenir almenys un home amb experiència i pes específic a la medul·lar

I ara sí, el nom

Després de setmanes d'especulacions i rumors creuats, ja podem confirmar que el migcampista en qüestió que el Barça segueix molt de prop és Thomas Partey. L'ex de l'Atlético de Madrid, actualment a l'Arsenal, podria ser el nou fitxatge sorpresa del club blaugrana aquest estiu