La història de Lamine Yamal a Instagram que encantarà a Raphinha

El futbol viu de moments, imatges i símbols que connecten amb l’afició. Aquesta setmana, el FC Barcelona ha sabut generar aquesta espurna d’il·lusió en els seus seguidors després de fer-se oficial l’esperada renovació d’una de les seves grans promeses fins al 2031. Enmig de l’allau de felicitacions i missatges de suport, una storie a Instagram ha captat especialment l’atenció dels culers i ha desfermat una onada de comentaris positius a les xarxes socials. El protagonista, a més, no només és a boca de tothom pel seu futur, sinó també pel vincle especial que manté amb una de les estrelles de l’equip.

Mentre el club ultima els detalls de la pretemporada i el retorn al nou Spotify Camp Nou, les xarxes socials del Barça i dels seus futbolistes han reflectit un ambient d’optimisme i complicitat, especialment entre els referents ofensius que lideren el nou projecte blaugrana.

La imatge viral que celebra la connexió amb Raphinha

Després de la renovació, el FC Barcelona va publicar als seus comptes oficials una imatge en què es veuen dos dels seus futbolistes més carismàtics posant junts en un Camp Nou ple, sota una pancarta amb una celebració conjunta. L’edició, que ràpidament es va fer viral, té com a protagonistes Lamine Yamal i Raphinha. Sota el lema “Seguirem gaudint d’ells”, el club va voler deixar clar que tots dos extrems continuaran sent peça clau del seu projecte.

Però el gest que ha fet encara més especial aquesta imatge és la reacció del mateix Lamine Yamal. El jove davanter no va trigar a compartir la publicació a les seves stories d’Instagram, afegint un gest d’agraïment (emoticona de dit cap amunt) i un cor vermell, símbols d’unió i compromís amb el club i el seu company. Un simple story, però que ha generat milers d’interaccions i comentaris d’aficionats, que somien veure aquesta dupla brillant junts durant molts anys.

Les xifres que avalen una societat d’or

No és casualitat que l’afició celebri aquesta societat. Analitzant les dades de rendiment conjunt, Raphinha i Lamine Yamal s’han convertit en la parella més productiva en termes ofensius del Barça aquests últims anys. Des del debut de Lamine, han compartit 77 partits al camp i, en aquest temps, han participat directament junts en 14 gols (un assisteix i l’altre marca), una xifra que supera la de qualsevol altre tàndem blaugrana.

Tot i que no és el company amb qui més minuts ha coincidit Lamine (aquest honor correspon a Koundé i Pedri, tots dos amb 94 partits al costat de la jove perla), sí que és amb el brasiler amb qui ha trobat la millor sintonia a l’àrea rival. La química entre tots dos és visible tant en les combinacions ràpides com en les celebracions, quelcom que no ha passat desapercebut ni per al cos tècnic ni per als analistes de futbol nacional i internacional.

Altres socis destacats de Lamine Yamal són Lewandowski (10 gols conjunts), Ferran Torres (8) i Dani Olmo (6), però cap iguala el nivell de participació golejadora compartida que ha aconseguit al costat de Raphinha, segons les dades facilitades per la mateixa entitat blaugrana.

L’èxit d’aquesta dupla s’explica per la complementarietat de les seves qualitats futbolístiques. Lamine Yamal aporta desequilibri, atreviment i una capacitat única per desbordar en l’u contra u. Raphinha, per la seva banda, destaca per la seva verticalitat, xut llunyà i visió per detectar els moviments del jove extrem, a més d’una connexió especial en els contracops.