Fran Guillén destapa la terrible realitat de l'Atlètic de Madrid: 'El Cholo...'

La temporada de l'Atlético de Madrid ha començat envoltada d'il·lusió per la inversió milionària realitzada durant l'estiu. Han arribat futbolistes contrastats com Álex Baena, Giacomo Raspadori o Thiago Almada, a més de reforçar la porteria amb Juan Musso. Als despatxos es transmetia confiança que l'equip podria lluitar per tot. Tanmateix, l'inici de curs ha destapat una realitat molt més crua que genera dubtes entre els mateixos aficionats colchoners.
Fran Guillén assenyala el fracàs de la planificació
El periodista Fran Guillén no va dubtar a carregar contra el club en diversos missatges publicats a les xarxes socials. La seva primera crítica va ser demolidora: “La planificació de plantilla de l'Atleti és un desastre, però és que des de la banqueta no arriba ni una solució”. Una frase que resumeix el sentir de gran part de l'afició rojiblanca, incapaç d'entendre com un club amb una despesa estiuenca tan gran continua mostrant tantes mancances estructurals.
El comunicador va anar encara més enllà en un altre missatge on va assenyalar directament el mercat. Va recordar que Antony ha costat al Betis 25 milions, mentre que Nico González va arribar a l'Atlético amb una opció de compra de 33 milions sent suplent a Torí. Per a Guillén, la incapacitat d'aprofitar les oportunitats de mercat, juntament amb decisions qüestionables en els fitxatges, reflecteix un greu error de planificació.
Simeone en el punt de mira
Tot i que la secretaria tècnica està en entredit, Simeone tampoc escapa de la crítica. Guillén va ser taxatiu: “El Cholo era especialista a esprémer la rotació i optimitzar cada recurs que tenia, però ara mateix és impotència pura”. Una frase que reflecteix el desgast d'un cicle que sembla esgotat. El tècnic argentí, que durant anys va convertir l'Atlético en un bloc sòlid i competitiu, travessa una etapa on no aconsegueix treure rendiment a peces cridades a liderar el projecte.
Les decisions de Simeone també han estat focus de polèmica. En la primera jornada, per exemple, va ser molt qüestionat per retirar Julián Álvarez quan l'argentí estava sent el més perillós de l'equip. La graderia no va entendre aquell moviment i els dubtes es van multiplicar des de llavors.
L'Atlético no només perd partits, sinó que ho fa transmetent una imatge alarmant. Alguns fitxatges que van arribar amb grans expectatives, encara no han mostrat el seu millor nivell. D'altres amb prou feines han pogut demostrar el seu talent per la manca d'un sistema definit. La plantilla, que en teoria havia de fer un salt de qualitat, sembla no tenir identitat.
Guillén va concloure la seva anàlisi amb un cop directe: “L'equip és un polvorí. Intragable”. Una metàfora dura que reflecteix com, tot i tenir individualitats de qualitat, el col·lectiu s'esfondra amb facilitat i transmet fragilitat en totes les línies. I sorprèn després de la gran quantitat de diners invertits.
Un futur ple d'incertesa
El calendari no dona treva i després de l'aturada internacional, l'Atlético haurà de refer-se de seguida si no vol despenjar-se a LaLiga. Els aficionats exigeixen respostes ràpides i molts assenyalen Simeone com a principal responsable de la situació. Altres, en canvi, creuen que el problema rau en la direcció esportiva. Sobre això, Fran Guillén també ha comentat que un altre gall estaria cantant ara mateix al Metropolitano si en el seu moment s'hagués contractat Mateo Alemany.
El projecte rojiblanc travessa un moment delicat. El repte serà enorme: recuperar la identitat perduda, aprofitar la inversió milionària i tornar a convertir l'Atlético en un equip respectat. El contrari suposaria un cop molt dur per a l'era Simeone.